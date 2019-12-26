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Девочки-принцессы и мальчики-зайчики. Как родители наряжают детей на утренники — онлайн из детсадов

Рассматриваем самые необычные детские костюмы

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Новогодняя пора в разгаре у детских садов — там проходят утренники

Новогодняя пора в разгаре у детских садов — там проходят утренники

В новосибирских детсадах наступила пора новогодних утренников. Первые праздничные торжества для самых маленьких начали проводить ещё 25 декабря. Новосибирцы выкладывают в свои соцсети яркие кадры с дошкольных праздников — хороводы у ёлки, дефиле в новогодних костюмах, традиционные стихи Деду Морозу.

А как утренник прошёл в вашем детском саду? Какой новогодний костюм вы смастерили своему ребёнку? Делитесь лайфхаками, забавными историями и своими ностальгическими воспоминаниями — кем на Новом году в детсаду были вы?

Присылайте ваши фото и видео в редакцию через кнопку «Сообщи свою новость» на главной странице, на почту news@ngs.ru или через мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8 923 157–00–00.

Вот и отчёт о прошедших утренниках из социальных сетей мам и пап.

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Детские садыдетиНовый год
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КОММЕНТАРИИ (9)

1212
26 дек 2019 в 11:10

не вижу ни одной картинки!!!!
уже достали ссылкой на инстаграмм!!!!!
да не ГРУЗЯТСЯ ВАШИ КАРТИНИ+НКИ!!!!!

С Богаткова
26 дек 2019 в 11:16

Я учился в д/с Тормозок, а наряжали меня кроликом всегда. Наверное поэтому у меня 27 детей

1212
26 дек 2019 в 11:13

нгс, вы должны редактировать картинки! и делать маленький объем!!!!
ну невозможно всё это! ну зачем мне ваши "тяжелые " страницы????
вы для кого этот сайт сделали? для 20-летних со смартфонамми-айфонами и регистрациями в соц сетях???? или это сайт для всех життедей города ДАЖЕ с плохим интернетом )))