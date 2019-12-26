Девочки-принцессы и мальчики-зайчики. Как родители наряжают детей на утренники — онлайн из детсадов

Новогодняя пора в разгаре у детских садов — там проходят утренники

В новосибирских детсадах наступила пора новогодних утренников. Первые праздничные торжества для самых маленьких начали проводить ещё 25 декабря. Новосибирцы выкладывают в свои соцсети яркие кадры с дошкольных праздников — хороводы у ёлки, дефиле в новогодних костюмах, традиционные стихи Деду Морозу.



А как утренник прошёл в вашем детском саду? Какой новогодний костюм вы смастерили своему ребёнку? Делитесь лайфхаками, забавными историями и своими ностальгическими воспоминаниями — кем на Новом году в детсаду были вы?

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