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Коммунальная авария на левом берегу: десятки домов остаются без отопления вторые сутки

Тепло обещали вернуть в квартиры ночью, но этого так и не произошло

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В зону отключения попали несколько десятков многоквартирных жилых домов&nbsp;

В зону отключения попали несколько десятков многоквартирных жилых домов 

Жители нескольких десятков многоквартирных домов в Ленинском районе Новосибирска вторые сутки сидят без отопления и горячей воды.

— Пархоменко, 86 и все прилегающие дома — коммунальная авария, нет горячей воды и отопления со вчерашнего дня, и неизвестно, когда дадут. Также нет отопления во второй новосибирской гимназии, занятия не отменяют, — сообщил читатель в редакцию НГС.

Накануне, 25 декабря, в «Сибирской генерирующей компании» сообщали, что теплоэнергетики устраняют повреждение на магистральной теплотрассе диаметром 700 мм по улице Пархоменко в Ленинском районе. В зону отключения попали 63 многоквартирных жилых дома, шесть детских и одно лечебное учреждение на улицах Амурской, Гризодубовой, Киевской, Пархоменко, Плахотного, Расковой, Титова, Троллейной, Хасановской, Южной, Янтарной. Ещё на нескольких участках понизили температуру воды в отопительной системе. Вернуть отопление в квартиры теплоэнергетики обещали к двум часам ночи 26 декабря.

Теперь, по данным муниципального портала, расчётное время включения отопления перенесено на 11:00. В «Сибирской генерирующей компании» корреспонденту НГС подтвердили, что сроки отключения пришлось продлить, а более подробные комментарии пообещали дать позже. 

По данным портала НГС.Погода, сейчас в Новосибирске -15 градусов.

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отключение отоплениякоммунальная авария
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КОММЕНТАРИИ (11)

26 дек 2019 в 10:38

Ремонт летом никто не делал.Деньги разворованы руководством СГК.Единственная просьба к СГК-отключите отопление в Мэрии.Говорят,что холод активизирует мозговую деятельность...А то там в тепле оборзели совсем

Qwerty
26 дек 2019 в 10:35

Где? На левом? Значит все нормально. Там люди привыкшие. Это обычные проблемы левобережной деревни...

Гость
26 дек 2019 в 10:49

Троллейная 22 и 26 уже третьи сутки без воды и тепла !!! Во вторник во дворе была авария, вчера уже в другом месте! Это кошмар!!!!