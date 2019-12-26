Коммунальная авария на левом берегу: десятки домов остаются без отопления вторые сутки

Жители нескольких десятков многоквартирных домов в Ленинском районе Новосибирска вторые сутки сидят без отопления и горячей воды.



— Пархоменко, 86 и все прилегающие дома — коммунальная авария, нет горячей воды и отопления со вчерашнего дня, и неизвестно, когда дадут. Также нет отопления во второй новосибирской гимназии, занятия не отменяют, — сообщил читатель в редакцию НГС.



Накануне, 25 декабря, в «Сибирской генерирующей компании» сообщали, что теплоэнергетики устраняют повреждение на магистральной теплотрассе диаметром 700 мм по улице Пархоменко в Ленинском районе. В зону отключения попали 63 многоквартирных жилых дома, шесть детских и одно лечебное учреждение на улицах Амурской, Гризодубовой, Киевской, Пархоменко, Плахотного, Расковой, Титова, Троллейной, Хасановской, Южной, Янтарной. Ещё на нескольких участках понизили температуру воды в отопительной системе. Вернуть отопление в квартиры теплоэнергетики обещали к двум часам ночи 26 декабря.