На Восточном обходе достроили пролёты нового моста через Иню. Показываем, как он выглядит

Теперь строителям нужно уложить на мост железобетонные плиты

В Новосибирске строители Восточного обхода закончили надвигать пролёты моста через Иню.



Вечером в среду, 25 декабря, рабочие полностью закончили надвигать правую ветку моста, рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе АО «Сибмост». Ещё до этого, осенью, они собрали и надвинули на опоры левую сторону. Таким образом, мост обрёл очертания готового сооружения.

— Общая длина продольной надвижки составила 463,6 метра, масса металлоконструкций — 1190 тонн. Сборка и надвижка пролётных строений моста через Иню — самый сложный технологический этап строительства эстакадной части общей протяжённостью 677 погонных метров. В её составе, кроме моста, путепровод через автодорогу и железнодорожные пути, где сейчас укладывают балки пролётного строения по правой стороне, — сообщили в компании «Сибмост».

