На Восточном обходе достроили пролёты нового моста через Иню. Показываем, как он выглядит

В Новосибирске строители Восточного обхода закончили надвигать пролёты моста через Иню.
Вечером в среду, 25 декабря, рабочие полностью закончили надвигать правую ветку моста, рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе АО «Сибмост». Ещё до этого, осенью, они собрали и надвинули на опоры левую сторону. Таким образом, мост обрёл очертания готового сооружения.
— Общая длина продольной надвижки составила 463,6 метра, масса металлоконструкций — 1190 тонн. Сборка и надвижка пролётных строений моста через Иню — самый сложный технологический этап строительства эстакадной части общей протяжённостью 677 погонных метров. В её составе, кроме моста, путепровод через автодорогу и железнодорожные пути, где сейчас укладывают балки пролётного строения по правой стороне, — сообщили в компании «Сибмост».
В пресс-службе уточнили, что теперь строителям предстоит забетонировать опоры моста для обустройства эстакады над автомобильной дорогой и опустить металлические пролётные строения в проектное положение.
— Эти работы должны быть выполнены в течение ближайшего месяца. Следующий этап — укладка железобетонных плит на поверхность сооружения, — рассказали в «Сибмосте».
Строительство Восточного обхода началось несколько лет назад. Это дорога, которая соединит Северный объезд с Чуйским трактом через Гусинобродское шоссе. Подразумевается, что развязка снимет часть транспортного потока с улицы Большевистской и Бердского шоссе. При этом сроки строительства Восточного обхода постоянно сдвигались. В 2016 году бывший на тот момент министр транспорта Новосибирской области Сергей Титов объяснил заморозку стройки экономическим кризисом.