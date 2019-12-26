26 декабря четверг
СЕЙЧАС -15°С
Пробки 6/10
usd 61.72
eur 68.41
СЕЙЧАС -15°С
Пробки 6/10
usd 61.72
eur 68.41

Все новости

Все новости
Дороги и транспорт

На Восточном обходе достроили пролёты нового моста через Иню. Показываем, как он выглядит

Сооружение обрело чёткие очертания

7 182
81 Обсудить

Поделиться

Теперь строителям нужно уложить на мост железобетонные плиты

Теперь строителям нужно уложить на мост железобетонные плиты

В Новосибирске строители Восточного обхода закончили надвигать пролёты моста через Иню.

Вечером в среду, 25 декабря, рабочие полностью закончили надвигать правую ветку моста, рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе АО «Сибмост». Ещё до этого, осенью, они собрали и надвинули на опоры левую сторону. Таким образом, мост обрёл очертания готового сооружения. 

— Общая длина продольной надвижки составила 463,6 метра, масса металлоконструкций — 1190 тонн. Сборка и надвижка пролётных строений моста через Иню — самый сложный технологический этап строительства эстакадной части общей протяжённостью 677 погонных метров. В её составе, кроме моста, путепровод через автодорогу и железнодорожные пути, где сейчас укладывают балки пролётного строения по правой стороне, — сообщили в компании «Сибмост».

В пресс-службе уточнили, что теперь строителям предстоит забетонировать опоры моста для обустройства эстакады над автомобильной дорогой и опустить металлические пролётные строения в проектное положение. 

— Эти работы должны быть выполнены в течение ближайшего месяца. Следующий этап — укладка железобетонных плит на поверхность сооружения, — рассказали в «Сибмосте».

Общая длина эстакады с мостом и путепроводом составит 677 метров

Общая длина эстакады с мостом и путепроводом составит 677 метров

Строительство Восточного обхода началось несколько лет назад. Это дорога, которая соединит Северный объезд с Чуйским трактом через Гусинобродское шоссе. Подразумевается, что развязка снимет часть транспортного потока с улицы Большевистской и Бердского шоссе. При этом сроки строительства Восточного обхода постоянно сдвигались. В 2016 году бывший на тот момент министр транспорта Новосибирской области Сергей Титов объяснил заморозку стройки экономическим кризисом

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 9
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 2
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Восточный обходстроительство моста
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (81)

Арбидол
26 дек 2019 в 09:29

Скорости поражают воображение. Извините.

Вася
26 дек 2019 в 09:36

Был в Китае, там подобные проекты типо аля обьезд Восточный реализуются за 6-12 месяцев в режиме стройки 25 часов в сутки по 8 дней в неделю.
Не позорились бы 10 лет не могут достроить этот объезд.

Фото пользователя
26 дек 2019 в 09:29

когда Путин, поедет с умным видом через этот мост?? или не тот размах??или не доживет??