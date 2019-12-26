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Праздник к нам приходит: толпа Дедов Морозов прогулялась по проспекту Дзержинского

Новосибирцы в карнавальных костюмах устроили необычный парад

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Среди участников костюмированного шествия преобладали Деды Морозы и Снегурочки

Среди участников костюмированного шествия преобладали Деды Морозы и Снегурочки

В среду, 25 декабря, в Дзержинском районе Новосибирска состоялся парад Дедов Морозов — десятки горожан в карнавальных костюмах прошли по проспекту Дзержинского к парку «Берёзовая роща». 

Параду предшествовал танцевальный флешмоб перед зданием районной администрации, следует из анонса мероприятия, который распространил пресс-центр мэрии Новосибирска. Стать участником представления мог любой желающий — для этого достаточно было прийти на мероприятие в костюме Деда Мороза, Крысы — символа Нового года — или другого сказочного персонажа. 

После новогодняя колонна прошла по тротуару проспекта Дзержинского. Рядом с праздничным шествием ехала карета, которой управлял ещё один Дед Мороз. Парад закончился у сцены в парке «Берёзовая роща», где состоялось открытие главной новогодней ёлки Дзержинского района. Со сцены звучали новогодние песни. 

Также в среду должно было состояться открытие ледового городка на Михайловской набережной, но его отменили из-за сильного снегопада.

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КОММЕНТАРИИ (27)

ЧОП на Богдана Хмельницкого
26 дек 2019 в 08:29

блогеры и другие бездельники?

Фото пользователя
26 дек 2019 в 08:21

Каждый год хожу, а в этом пропустила - печалька(((

Фото пользователя
26 дек 2019 в 08:43

В Ленинском районе 63 жилых дома вторые сутки без горячей воды и отопления.