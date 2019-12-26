Праздник к нам приходит: толпа Дедов Морозов прогулялась по проспекту Дзержинского

В среду, 25 декабря, в Дзержинском районе Новосибирска состоялся парад Дедов Морозов — десятки горожан в карнавальных костюмах прошли по проспекту Дзержинского к парку «Берёзовая роща».
Параду предшествовал танцевальный флешмоб перед зданием районной администрации, следует из анонса мероприятия, который распространил пресс-центр мэрии Новосибирска. Стать участником представления мог любой желающий — для этого достаточно было прийти на мероприятие в костюме Деда Мороза, Крысы — символа Нового года — или другого сказочного персонажа.
После новогодняя колонна прошла по тротуару проспекта Дзержинского. Рядом с праздничным шествием ехала карета, которой управлял ещё один Дед Мороз. Парад закончился у сцены в парке «Берёзовая роща», где состоялось открытие главной новогодней ёлки Дзержинского района. Со сцены звучали новогодние песни.
Также в среду должно было состояться открытие ледового городка на Михайловской набережной, но его отменили из-за сильного снегопада.