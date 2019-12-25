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Под полночь сильные пробки сковали движение на дорогах Новосибирска

Особенно плотный затор образовался на Димитровском мосту в сторону правого берега

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Фуры мешают проезду в сторону правого берега.

Фуры мешают проезду в сторону правого берега.

Вечером 25 декабря автомобилисты Новосибирска застряли в 10-балльных пробках. Дороги покрыты плотным слоем снега, машины на них заносит. Новосибирцы пытаются добираться до мест назначения на общественном транспорте и выходят из дома заранее, но это не спасает — в пробках стоят часами.

Читательница НГС прислала в редакцию видео затора на Димитровском мосту.

— По мосту едем минут тридцать-сорок. Едем — наверное, будет неправильно сказано. Мы стоим. Где-то сзади едет скорая, но пропустить не могу — меня тоже не пропускают. Вторая скорая [застряла] или полиция, непонятно. В общем, все пытаются проехать, но впереди коллапс, — сообщила читательница НГС.

В паблик «АСТ-54» также поступает информация от подписчиков, попавших в эту пробку. По их словам, движение блокировали несколько тягачей у съезда на улицу Фабричную. За ними выстроилась вереница автомобилей длиной в три километра. В пробку попали несколько машин скорой помощи со включенными сигнальными огнями, которые не могут добраться на вызов.

Читатели настоятельно рекомендуют искать другие пути или остаться дома.

Снежные метели уже вынудили многих новосибирцев отказаться от личного транспорта.

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КОММЕНТАРИИ (27)

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26 дек 2019 в 00:08

Я не могу понять одной вещи - прогноз погоды находится в общем доступе и было заранее известно об обильных снегопадах. Почему техника не была подготовлена должным образом и в полном составе? Почему не ведётся ночная уборка улиц - само не растает, проходили. Если сегодня не убрать снег, завтра его будет в два раза больше. Локтю и его команде огромный неуд за непрофессионализм и слабое руководство. Завтра снегу будет ещё больше и 10 баллов будет с самого утра, а они все в параллельной реальности живут, где все идеально.

с богаткова
26 дек 2019 в 00:08

Судя по новостям одни проблемы у вас, пробки какие-то. На Богаткова пробок сегодня не было. Сейчас сижу перед камином, попиваю коньячок Cuvee Pierre Frapin 1888 года. Расслабляюсь.

Фото пользователя
26 дек 2019 в 00:08

Мне пробки не страшны - перед моей Теслой все расступаются и пропускают, даже автомобили спецслужб!