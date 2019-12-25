Под полночь сильные пробки сковали движение на дорогах Новосибирска

Картавый 26 дек 2019 в 00:08

Я не могу понять одной вещи - прогноз погоды находится в общем доступе и было заранее известно об обильных снегопадах. Почему техника не была подготовлена должным образом и в полном составе? Почему не ведётся ночная уборка улиц - само не растает, проходили. Если сегодня не убрать снег, завтра его будет в два раза больше. Локтю и его команде огромный неуд за непрофессионализм и слабое руководство. Завтра снегу будет ещё больше и 10 баллов будет с самого утра, а они все в параллельной реальности живут, где все идеально.