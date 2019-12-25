Под полночь сильные пробки сковали движение на дорогах Новосибирска

Вечером 25 декабря автомобилисты Новосибирска застряли в 10-балльных пробках. Дороги покрыты плотным слоем снега, машины на них заносит. Новосибирцы пытаются добираться до мест назначения на общественном транспорте и выходят из дома заранее, но это не спасает — в пробках стоят часами.
— По мосту едем минут тридцать-сорок. Едем — наверное, будет неправильно сказано. Мы стоим. Где-то сзади едет скорая, но пропустить не могу — меня тоже не пропускают. Вторая скорая [застряла] или полиция, непонятно. В общем, все пытаются проехать, но впереди коллапс, — сообщила читательница НГС.
В паблик «АСТ-54» также поступает информация от подписчиков, попавших в эту пробку. По их словам, движение блокировали несколько тягачей у съезда на улицу Фабричную. За ними выстроилась вереница автомобилей длиной в три километра. В пробку попали несколько машин скорой помощи со включенными сигнальными огнями, которые не могут добраться на вызов.
Читатели настоятельно рекомендуют искать другие пути или остаться дома.
Снежные метели уже вынудили многих новосибирцев отказаться от личного транспорта.