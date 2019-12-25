Московский «Спартак» всухую разгромил «Сибирь»

Вечером 25 декабря в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» проиграла московскому ХК «Спартак». Игра закончилась со счетом 0:5.
Уже на 1-й минуте москвичи забросили первую шайбу в ворота соперника. Во втором периоде позицию «Спартака» закрепили защитник Андрей Кутейкин на 34-й минуте, нападающий Илья Зубов на 37-й и нападающий Михаил Юньков на 38-й.
В финальном периоде очередной гол забили москвичи на 45-й минуте.
На сайте НГС есть календарь всех игр этого сезона — в нем можно посмотреть расписание матчей ХК "Сибирь".
Следующий матч «Сибирь» проведет с питерским «СКА» в пятницу, 27 декабря.