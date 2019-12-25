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Спорт

Московский «Спартак» всухую разгромил «Сибирь»

Игра закончилась со счетом 0:5

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Игра проходила на ледовой арене «Сибирь»

Игра проходила на ледовой арене «Сибирь»

Вечером 25 декабря в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» проиграла московскому ХК «Спартак». Игра закончилась со счетом 0:5.

Уже на 1-й минуте москвичи забросили первую шайбу в ворота соперника. Во втором периоде позицию «Спартака» закрепили защитник Андрей Кутейкин на 34-й минуте, нападающий Илья Зубов на 37-й и нападающий Михаил Юньков на 38-й. 

В финальном периоде очередной гол забили москвичи на 45-й минуте.

На сайте НГС есть календарь всех игр этого сезона — в нем можно посмотреть расписание матчей ХК "Сибирь".

Следующий матч «Сибирь» проведет с питерским «СКА» в пятницу, 27 декабря.

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хоккей
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КОММЕНТАРИИ (26)

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25 дек 2019 в 22:17

Ахаха... Как я рад... Как я рад... Молодцы Спартак разгромил позорную Сибирь с её фигуритстами выбили всю дурь ...Позорься Сибирь новосибирцы гордятся тобой...

Фото пользователя
25 дек 2019 в 22:23

Зашёл после игры в раздевалку Сибири и выписал от радости леща Шарову... А в Красикова кинул шапку...

гость
25 дек 2019 в 22:21

НГС, а че не написали про сухую победу над лидером чемпионата Ак Барсом?