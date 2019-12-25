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Город Проблема

Новосибирские власти заставят Минобороны отреставрировать разрушающиеся дома Военного городка

У областной Госинспекции по охране памятников появилась возможность требовать больше, чем штрафы

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Так сейчас выглядят дома в Военном городке

Так сейчас выглядят дома в Военном городке

Региональная Госинспекция по охране объектов культурного наследия в 2020 году намерена требовать у Минобороны РФ реконструкции разрушающихся памятников Военного городка — об этом сегодня, 25 декабря, сообщила начальник ведомства Елена Медведева.

По информации Госинспекции, из 31 здания на территории Военного городка в Октябрьском районе 18 сегодня принадлежат Минобороны РФ, при этом 7 не используются и находятся в плачевном состоянии.

Как рассказал на совместном заседании общественного и научно-методического экспертного советов замначальника госинспекции Алексей Ворсин, в последние годы ведомство неоднократно выявляло неисполнение министерством своих обязательств по сохранению памятников. Только по нескольким нарушениям Минобороны выплатило штафы на полмиллиона рублей.

— Если у органа надзора есть данные по неисполнению владельцем предписаний и данные о наказаниях, теоретически возможно предъявление требований по исполнению обязательств в натуре, чтобы суд обязал Минобороны выделить деньги на проектирование и проведение реставрации, — добавила Елена Медведева. — Два года мы занимались штрафами, теперь у нас появляется возможность требовать более серьёзные вещи.

В частности, на особом контроле Госинспекции сегодня находятся объекты Военного городка с инвентаризационным номером 17 (батальонная казарма) и 28 (жилой дом), на фасаде которого в последние годы усугубляется трещина.

Некоторые здания много лет не используются

Некоторые здания много лет не используются

— Мы со своей стороны уже который год подаём заявки в федеральную программу «Культура», чтобы отпроектировать выполнение ремонтно-реставрационных работ на неудовлетворительных наших объектах. К сожалению, не получили никакого одобрения, потому что не собственник подаёт заявки, а региональный орган охраны, который напрямую к зданиям не относится, — подчеркнула Елена Медведева. — Я думаю, мы будем продолжать усилия. Всё-таки цель нашей работы — не штрафовать Министерство обороны и получать какие-то доходы в бюджет, а направить вектор развития в нужную сторону.

В апреле сразу 5 зданий Военного городка включили в реестр памятников. Как уточнили в инспекции, в работе ещё остаются здания штаба, издательства, столовой и кочегарки рядом с ней, госпиталя.

При этом ведомство фиксирует случаи вандализма на территории.

— На объекте 16 (здание пулемётной команды. — Прим. ред.) был зафиксирован полный демонтаж металлических оконных решёток, крючьев, части чердачного перекрытия. Сведения были переданы в органы МВД для проведения проверки и установления виновных, но, к сожалению, пока сведений о последствиях у нас нет, — рассказал Алексей Ворсин.

В ноябре мэр Новосибирска Анатолий Локоть обратился к ДОМ.РФ с просьбой помочь городу получить территорию Военного городка. По словам Елены Медведевой, сейчас ведётся работа над проектом «Парк Патриот»: он должен разместиться на исторической части территории и превратить её в музейный комплекс.

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Военный городокдома-памятники
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КОММЕНТАРИИ (28)

25 дек 2019 в 20:43

А нонешним военным, вообще на все и на всех насрать. Они себя не считают наследниками ни Царской , ни Красной (Советской) армий. Знамена стыдливо поменяли и еще этим гордятся. Боевые знамена, овеянные славой своих отцов и дедов, сдали в утиль. Такие же подонки, как и власть сегодняшняя.

с богаткова
25 дек 2019 в 20:34

Все правильно. Ведь не секрет, что восстановление домов намного дешевле сноса и строительства новых. Таким образом, это экономически оправдано.

саша
25 дек 2019 в 20:42

Оставить 2-3 три дома для потомков (которые еще можно не дорого восстановить) , а остальное бульдозером снести и построить красивые современные дома, со стадионом, бассейном, детским садом, школой и т.д. Сколько на эту разруху можно смотреть! Вокруг этого городка то все уже застраивают домами. И не надо отдаленных территорий, откуда не приехать и не вернуться нормально!
Не судите строго, сам офицер запаса, наизусть знаю этот городок.
Нет у руководства города настойчивости и желания заниматься этим вопросом! Где представитель НСО в совете федерации, чем он там занимается! Это господин Городецкий!