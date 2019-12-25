Новосибирские власти заставят Минобороны отреставрировать разрушающиеся дома Военного городка

Так сейчас выглядят дома в Военном городке Фото: Александр Ощепков / НГС

Региональная Госинспекция по охране объектов культурного наследия в 2020 году намерена требовать у Минобороны РФ реконструкции разрушающихся памятников Военного городка — об этом сегодня, 25 декабря, сообщила начальник ведомства Елена Медведева.

По информации Госинспекции, из 31 здания на территории Военного городка в Октябрьском районе 18 сегодня принадлежат Минобороны РФ, при этом 7 не используются и находятся в плачевном состоянии.

Как рассказал на совместном заседании общественного и научно-методического экспертного советов замначальника госинспекции Алексей Ворсин, в последние годы ведомство неоднократно выявляло неисполнение министерством своих обязательств по сохранению памятников. Только по нескольким нарушениям Минобороны выплатило штафы на полмиллиона рублей.



— Если у органа надзора есть данные по неисполнению владельцем предписаний и данные о наказаниях, теоретически возможно предъявление требований по исполнению обязательств в натуре, чтобы суд обязал Минобороны выделить деньги на проектирование и проведение реставрации, — добавила Елена Медведева. — Два года мы занимались штрафами, теперь у нас появляется возможность требовать более серьёзные вещи.

В частности, на особом контроле Госинспекции сегодня находятся объекты Военного городка с инвентаризационным номером 17 (батальонная казарма) и 28 (жилой дом), на фасаде которого в последние годы усугубляется трещина.



Некоторые здания много лет не используются Фото: Александр Ощепков / НГС

— Мы со своей стороны уже который год подаём заявки в федеральную программу «Культура», чтобы отпроектировать выполнение ремонтно-реставрационных работ на неудовлетворительных наших объектах. К сожалению, не получили никакого одобрения, потому что не собственник подаёт заявки, а региональный орган охраны, который напрямую к зданиям не относится, — подчеркнула Елена Медведева. — Я думаю, мы будем продолжать усилия. Всё-таки цель нашей работы — не штрафовать Министерство обороны и получать какие-то доходы в бюджет, а направить вектор развития в нужную сторону.

