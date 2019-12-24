Телезрители назвали Андрея Малахова любимым ведущим

Андрей Малахов стал самым известным журналистом в стране, а его передача «Прямой эфир с Андреем Малаховым» — любимой программой на телевидении. Таковы данные опроса телезрителей, которые проводила компания Mediascope. В опросе участвовать жители разных регионов страны от 16 до 84 лет. 96% сказали, что знают Малахова. Второе и третье место поделили два Владимира — Познер и Соловьев.
— Учитывалось не только количество людей, назвавших эту программу своей любимой, но и то, насколько типичен выбор именно этой программы для группы по сравнению со всем населением, — отмечают авторы исследования.
Программа «Прямой эфир» выходит в эфире телеканала «Россия 1» и рассказывает истории, которые волнуют всех жителей страны, будь то актуальные события, громкие журналистские расследования или страсти из мира звезд. В начале года два выпуска своей программы Малахов посвятил расследованию таинственной гибели группы Дятлова в горах на севере Урала: компания студентов отправилась в зимний поход и не вернулась. Причины смерти неизвестны до сих пор. Ведущий побывал на перевале Дятлова, а после поделился с нами своими впечатлениями.