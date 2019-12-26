Новосибирские учёные предлагают лишить докторской степени богатейшего госслужащего из списка Forbes

Новосибирские учёные института экономики СО РАН решили лишить учёной степени одного из участников списка Forbes Фото: Александр Ощепков

Без ученых степеней с подачи новосибирских ученых могут остаться кандидат экономических наук Константин Попов из Новочеркасска и доктор экономических наук Андрей Горохов из Калининграда. Это обсудили на диссертационном совете института экономики и организации промышленного производства СО РАН в Академгородке. Решение совета — рекомендовать Высшей аттестационной комиссии при министерстве науки и высшего образования РФ (ВАК) лишить обоих учёных степеней. — Это дикость какая-то: диссертация состоит из 157 страниц, а 131 страница — скопирована! Не вся страница, конечно, но часть: таблица или абзац. И так — на 131-й странице. Это у Попова. А у Горохова в диссертации ещё хуже: там просто подлог. Он взял шесть чужих таблиц, скопировал их и заменил названия. Там в таблицах были оригинальные данные по машиностроению, а не по теме его работы — фармакологии. Это, конечно, тоже производство, но оно совсем другое, там и данные другие, — рассказал учёный секретарь диссовета, доктор экономических наук профессор Владислав Титов.



Фальсификацию в работах учёных Константина Попова и Андрея Горохова обнаружили в вольном сетевом сообществе «Диссернет». В новосибирский диссовет ИЭОПП СО РАН научные работы Попова и Горохова попали из-за соответствующей тематики: обе диссертации связаны с экономикой.

Константин Попов защитил кандидатскую диссертацию в Южно-Российском государственном техническом университете в 2012 году. Какие-то подробности об этом учёном «Диссернету» не известны. А вот доктор экономических наук Андрей Горохов — фигура значительная. Он является советником губернатора Калининградской области, крупным фармацевтом (директор по развитию компании «Инфамед К»), а также владельцем долей в шести австрийских компаниях и двух объектов недвижимости в Вене. Эти данные указаны в декларации, опубликованной в 2012 году калининградской газетой «Полюс» накануне местных выборов. В 2015 году Горохов попал на 11-ю строчку рейтинга доходов госслужащих журнала Forbes. Состояние доктора экономических наук Forbes оценил в 638,7 миллиона рублей.



Сооснователь сообщества «Диссернет» Андрей Заякин рассказал корреспонденту НГС, что Горохова они пытаются лишить научной степени уже второй раз. В первый раз, заметил Заякин, не получилось — по его мнению, у Горохова могли быть покровители в ВАК, которые впоследствии покинули эту комиссию.

— И если говорить об оправданиях плагиаторов, то сейчас больше ситуаций, когда плагиаторов оправдывают по звонку сверху. Ситуация в ВАКе сильно улучшилась, но я не могу сказать, что она идеальна… Торговля учёными степенями была хорошо организованным бизнесом, — пояснил Андрей Заякин.

Сооснователь «Диссернета» рассказал, что ради доказательства научности своих диссертаций некоторые псевдоучёные даже идут на хитрые подлоги. Например, заказывают в типографиях переиздание реальных научных книг других авторов, но под своим именем или в соавторстве и с более ранними выходными данными, чем у оригинальной версии. Такая книга потом становится доказательством, что работа псевдоучёного вышла первой.

Окончательное решение о лишении Горохова и Попова степеней, уточнил Андрей Заякин, ВАК должна принять в 2020 году.

