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В Кольцово привезли щенка Ардана с редким синдромом — ему прописали ежедневный массаж и бассейн

У щенка полностью атрофированы задние лапки и мышцы тазобедренного сустава

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Сейчас Ардан проходит курс реабилитации

Сейчас Ардан проходит курс реабилитации

В Новосибирскую область из Улан-Удэ привезли щенка с необычным заболеванием — у него синдром плавунца. У зверька по имени Ардан полностью атрофированы задние лапки и мышцы тазобедренного сустава. 

Сейчас Ардан живет на Базе реабилитации животных НСО в Кольцово. Здесь щенок начал проходить курс реабилитации.

— У нас большие надежды, что он вот-вот пойдет. Сейчас Ардану постоянно помогают студентки НГУ. Девочки разгоняют кровь в маленьких ножках, врач-реабилитолог прописал щенку ежедневный массаж. Главная задача — повысить эластичность мышц, тогда он сможет поднять ими заднюю часть. Конечно, затраты есть всегда: корма, прием врачей. Возможно, врач найдет Ардану качественный стационар. Следовательно, затрат станет больше. Нам можно помочь разными способами: приехать на базу либо зайти в группу и посмотреть, кто из животных сейчас нуждается в помощи, — рассказала корреспонденту НГС руководитель Базы реабилитации животных НСО Кольцово Анастасия Батуева.

После курса массажа Ардан начнет плавание в бассейне, который построен на базе специально для щенков с проблемами опорно-двигательного аппарата.

За щенком ухаживают студентки

За щенком ухаживают студентки

База реабилитации НСО Кольцово — некоммерческий проект, представляющий собой бесплатный стационар для бездомных животных, которым требуется реабилитация. Также дважды в месяц там проходят операционные дни, где проводят операции бездомным животным. На сегодняшний день проведено более 800 операций.

Ранее врачи зооветцентра «Ноев ковчег» рассказали корреспонденту НГС, как определить, что ваш питомец заболел.

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больной щенокКольцово
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КОММЕНТАРИИ (25)

26 дек 2019 в 13:09

Жесть! Людям в помощи отказывают, а какую-то псину возят, лечат.

Упс!
26 дек 2019 в 13:09

О хосспидя! Что я сейчас прочитал? Массаж и бассейн для детеныша собаки? Люди, куда катится этот мир? В природе бы этот щенок умер быстро и без мучений. А здесь ему будут поддерживать его жалкое существование, его мучения. Думаете, это милосердие? Нет! Это настоящие издевательство над животным. А причина - тешут собственное самолюбие: "вот видите, какие мы добренькие, какие мы прогрессивненькие, какие мы толерантненькие и цивилизованные! А вы, кто не с нами - мракобесы пещерные".
Единственный плюс - практика для студенток. Может, потом свой опыт на людях применят.

26 дек 2019 в 13:04

Давайте еще собак-инвалидов содержать. Не мучайте животное, усыпите.