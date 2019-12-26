В Кольцово привезли щенка Ардана с редким синдромом — ему прописали ежедневный массаж и бассейн

В Новосибирскую область из Улан-Удэ привезли щенка с необычным заболеванием — у него синдром плавунца. У зверька по имени Ардан полностью атрофированы задние лапки и мышцы тазобедренного сустава.

Сейчас Ардан живет на Базе реабилитации животных НСО в Кольцово. Здесь щенок начал проходить курс реабилитации.



— У нас большие надежды, что он вот-вот пойдет. Сейчас Ардану постоянно помогают студентки НГУ. Девочки разгоняют кровь в маленьких ножках, врач-реабилитолог прописал щенку ежедневный массаж. Главная задача — повысить эластичность мышц, тогда он сможет поднять ими заднюю часть. Конечно, затраты есть всегда: корма, прием врачей. Возможно, врач найдет Ардану качественный стационар. Следовательно, затрат станет больше. Нам можно помочь разными способами: приехать на базу либо зайти в группу и посмотреть, кто из животных сейчас нуждается в помощи, — рассказала корреспонденту НГС руководитель Базы реабилитации животных НСО Кольцово Анастасия Батуева.