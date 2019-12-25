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Новосибирское правительство повысило тарифы ЖКХ в 2020 году

Для жителей Новосибирска тарифы вырастут на 6%

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Горожанам придется платить больше, чем жителям области

Горожанам придется платить больше, чем жителям области

В июле 2020 года в Новосибирской области вырастут тарифы на коммунальные услуги — соответствующее постановление подписал губернатор области Андрей Травников. 

Согласно тексту документа, тарифы для жителей Новосибирска решили поднять на 6% на отопление, горячую воду и водоотведение. Газоснабжение подорожает на 5,5%. Холодная вода подорожает на 4,9%, электроснабжение — на 4,5%.

Для муниципалитетов Новосибирской области тарифы поднимутся в среднем на 4,9%. Однако по некоторым параметрам тарифы вырастут сильнее, следует из документа. 

До этого тарифы на коммунальные услуги изменялись 1 июля 2019 года. 

Кроме того, в январе 2020 года вырастет размер взноса на капитальный ремонт. В следующем году новосибирцы будут платить 7,75 рублей за квадратный метр жилплощади. НГС подготовил специальный калькулятор, который посчитает сколько придется переплачивать каждому жителю Новосибирска.

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жкхкоммунальные услугиплата за коммуналку
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КОММЕНТАРИИ (126)

Худой
25 дек 2019 в 18:02

Я на инвалидности. )
Субсудию на жкх получаю.
Пусть повышают. )
на мне все равно не скажется .

Гончий
25 дек 2019 в 18:05

Если сравнивать с Америкой, то это не повышение вовсе. Вот у них счета так счета...

Фото пользователя
25 дек 2019 в 18:06

Ща опять бучу поднимут из-за двух рублей? Повышение мизерное, в квитанциях даже не заметим