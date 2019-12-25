Новосибирское правительство повысило тарифы ЖКХ в 2020 году

Горожанам придется платить больше, чем жителям области

В июле 2020 года в Новосибирской области вырастут тарифы на коммунальные услуги — соответствующее постановление подписал губернатор области Андрей Травников.

Согласно тексту документа, тарифы для жителей Новосибирска решили поднять на 6% на отопление, горячую воду и водоотведение. Газоснабжение подорожает на 5,5%. Холодная вода подорожает на 4,9%, электроснабжение — на 4,5%.

Для муниципалитетов Новосибирской области тарифы поднимутся в среднем на 4,9%. Однако по некоторым параметрам тарифы вырастут сильнее, следует из документа.