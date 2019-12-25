Новосибирское правительство повысило тарифы ЖКХ в 2020 году

В июле 2020 года в Новосибирской области вырастут тарифы на коммунальные услуги — соответствующее постановление подписал губернатор области Андрей Травников.
Согласно тексту документа, тарифы для жителей Новосибирска решили поднять на 6% на отопление, горячую воду и водоотведение. Газоснабжение подорожает на 5,5%. Холодная вода подорожает на 4,9%, электроснабжение — на 4,5%.
Для муниципалитетов Новосибирской области тарифы поднимутся в среднем на 4,9%. Однако по некоторым параметрам тарифы вырастут сильнее, следует из документа.
До этого тарифы на коммунальные услуги изменялись 1 июля 2019 года.
Кроме того, в январе 2020 года вырастет размер взноса на капитальный ремонт. В следующем году новосибирцы будут платить 7,75 рублей за квадратный метр жилплощади. НГС подготовил специальный калькулятор, который посчитает сколько придется переплачивать каждому жителю Новосибирска.