Застройщик восстановит первоначальный вид дома Янки Дягилевой

Вопрос о сохранении дома Янки Дягилевой на улице Ядринцевской особенно остро обсуждается с лета этого года

— У нас с застройщиком состоялось несколько встреч, достигнуто полное понимание, — отметил Константин Голодяев. — Застройщик берётся за то, чтобы восстановить этот дом в виде [на момент] постройки здания, начала ХХ века, все необходимые финансовые затраты берёт на себя, плюс создаётся общественный фонд, который будет контактировать с московскими структурами.

ГК «Расцветай», которая выкупила у собственников дом на углу улиц Ядринцевской и Семьи Шамшиных, восстановит его за свой счёт при поддержке общественного фонда — об этом сегодня, 25 декабря, на совместном заседании общественного совета и научно-методического совета по сохранению памятников истории культуры сообщил сотрудник музея Новосибирска Константин Голодяев.

Стоимость работ пока не определена, более конкретно обсудить этот вопрос с ГК «Расцветай» общественники намерены в январе.



Сегодня дом, в котором жила Янка Дягилева, не включён в реестр объектов культурного наследия, но получил охранный статус как выявленный объект, за исключением установления охранной зоны.



— Сносить его нельзя, переносить можно только по решению министерства культуры Российской Федерации. Восстанавливать на начало ХХ века можно, но в соответствии с законом: на основании проектной документации, историко-культурной экспертизы и после согласования документации с инспекцией и получения разрешения, — подчеркнула начальник Госинспекции по охране ОКН Новосибирской области Елена Медведева.

Она также отметила, что мэрия Новосибирска отказалась принимать дом в число памятников муниципального значения. Между тем Госинспекция по охране памятников предложила создать специальную согласительную комиссию, которая продолжила бы работу над этим вопросом и получила согласие.



Активное обсуждение признания дома Янки Дягилевой памятником идёт с лета 2019 года. Сперва эксперты не нашли его ценным, но затем включили в число выявленных объектов культурного наследия. НГС публиковал как мнения в пользу признания дома памятником, так и против такого решения.

