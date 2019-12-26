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НГС ищет самые опасные места для пешеходов — где часто сбивают людей и где трудно перейти дорогу

Давайте вместе поднимем проблему организации переходов и установки пешеходных светофоров

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Где опасно переходить дорогу? Предлагаем разобраться в этом вместе

Где опасно переходить дорогу? Предлагаем разобраться в этом вместе

НГС продолжает выявлять недостатки в организации улично-дорожной сети Новосибирска — теперь мы поговорим о пешеходах, полноправных участниках дорожного движения. 

Расскажите нам, где людям очень сложно перейти дорогу, где часто сбивают и калечат пешеходов, где неправильно организованы переходы и установлены бестолковые светофоры. Также поделитесь местами, где пешеходы массово нарушают правила, перебегают дорогу, ходят по проезжей части. 

Укажите место и проблему, напишите свое имя.

Параллельно мы изучаем самые глупые перекрестки. Например, на магистральной улице — там стоит внезапный знак «Уступи дорогу», из-за которого многие бьются. Много вопросов вызывает и кольцо на Богаткова, где заставляют уступать тех, кто едет по главной (смотрите схему). На Ипподромской и вовсе есть «заколдованные» места, где водители могут свернуть шею.

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Пешеходный переходДТП
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КОММЕНТАРИИ (30)

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26 дек 2019 в 12:59

Пешеходам сейчас везде опасно. Вот даже в привычном месте переходишь дорогу, а там катушка, неловкое движение и травма.

Фото пользователя
26 дек 2019 в 12:55

А что тут выбирать то? У нас везде, куда ни глянь, каша из снега. ни дорожек, ни переходов ни нормальной уборки.

elka
26 дек 2019 в 12:54

Я езжу на своём Сузуки Свифт со стразами и ещё никого не сбила. Меня возит эвакуатор))