НГС ищет самые опасные места для пешеходов — где часто сбивают людей и где трудно перейти дорогу

Где опасно переходить дорогу? Предлагаем разобраться в этом вместе

НГС продолжает выявлять недостатки в организации улично-дорожной сети Новосибирска — теперь мы поговорим о пешеходах, полноправных участниках дорожного движения.

Расскажите нам, где людям очень сложно перейти дорогу, где часто сбивают и калечат пешеходов, где неправильно организованы переходы и установлены бестолковые светофоры. Также поделитесь местами, где пешеходы массово нарушают правила, перебегают дорогу, ходят по проезжей части.

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