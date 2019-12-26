НГС ищет самые опасные места для пешеходов — где часто сбивают людей и где трудно перейти дорогу

НГС продолжает выявлять недостатки в организации улично-дорожной сети Новосибирска — теперь мы поговорим о пешеходах, полноправных участниках дорожного движения.
Расскажите нам, где людям очень сложно перейти дорогу, где часто сбивают и калечат пешеходов, где неправильно организованы переходы и установлены бестолковые светофоры. Также поделитесь местами, где пешеходы массово нарушают правила, перебегают дорогу, ходят по проезжей части.
Укажите место и проблему, напишите свое имя.
Параллельно мы изучаем самые глупые перекрестки. Например, на магистральной улице — там стоит внезапный знак «Уступи дорогу», из-за которого многие бьются. Много вопросов вызывает и кольцо на Богаткова, где заставляют уступать тех, кто едет по главной (смотрите схему). На Ипподромской и вовсе есть «заколдованные» места, где водители могут свернуть шею.