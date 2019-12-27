ФАС нашла нарушения в закупках дорогого лекарства от ВИЧ — чем это грозит инфицированным новосибирцам

Упаковка «Элпиды», к закупке которой сейчас придираются антимонопольщики, в обычных аптеках стоит около 7 тысяч рублей. Это непосильная сумма для многих ВИЧ-инфицированных новосибирцев — при перебоях с бесплатными лекарствами они не смогут купить её самостоятельно Фото: Александр Ощепков, aptekaveka.ru

Новосибирское УФАС в начале декабря вынесло предписание «Новосибоблфарму», который закупает лекарства для региона. Антимонопольщики недовольны тем, что организация купила дорогой препарат для пациентов с ВИЧ без конкурсных процедур у единственного поставщика — мелкими партиями, на небольшие суммы. В «Новосибоблфарме» объяснили это необходимостью — долгие конкурсные процедуры (если заказывать одну, но крупную партию на большую сумму) могли привести к перебоям с важным лекарством. УФАС с доводами не согласно и продолжает настаивать на нарушении закона. Тем временем пациенты с ВИЧ опасаются, что если «Новосибоблфарм» накажут, то компания просто перестанет делать в будущем подобные закупки, а это приведет к перебоям с выдачей той же жизненно необходимой «Элпиды». Оправданны ли это опасения — разбиралась журналист НГС Александра Бруня.



Чем это грозит пациентам с ВИЧ? Решение ФАС вызвало тревогу у пациентского сообщества в Новосибирске — организации, помогающие людям с ВИЧ, опасаются, что оно может изменить более-менее стабильную ситуацию с поставкой бесплатных препаратов в регион. Сейчас «Новосибоблфарм» докупает у одного поставщика небольшое количество препаратов, если это нужно сделать оперативно. Например, пациенту необходимо поменять схему лечения или появляется новый человек с ВИЧ — а по федеральной закупке препарат уже распределён. В принципе закон позволяет делать в этой ситуации небольшие закупки у одного поставщика на сумму до 100 тысяч рублей. — Мы обеспокоены не закупкой конкретного препарата, а тем, что такая реакция УФАС может повлечь за собой отказ от этого механизма закупок, что для Новосибирской области очень важно. Наш регион отличается от близлежащих — у нас почти три года нет перебоев в поставке препаратов. Основные поставки и закупки осуществляются, конечно, федеральным центром почти на 1 миллиард рублей. Но некоторый объём лекарств закупает сам регион. Избегать перебоев удавалось благодаря очень пластичной позиции Центра-СПИД и минздрава Новосибирской области по отношению к небольшим закупкам. Закупка, которая ориентирована на конкретного пациента, — это механизм оперативного реагирования на ситуацию, — объяснил Денис Камалдинов, руководитель новосибирской общественной организации «Гуманитарный проект», помогающей людям с ВИЧ.

В пациентском сообществе обеспокоены, что теперь «Новосибоблфарм» откажется от удобного механизма. И у пациентов останется немного вариантов действий при перебоях. Один из них — самостоятельная покупка нужного лекарства. Но «Элпида», на закупки которой и обратили внимание в УФАС, стоит в аптеках около 7 тысяч рублей — мало кто из простых пациентов может позволить себе такие расходы. — Нам бы этого не хотелось. Когда возникают перебои, вне зависимости от региона, врач назначает препарат другого производителя или меняет на препарат аналогичного действия. Если эти варианты исчерпаны — тогда меняется вся схема лечения. Это означает, что пациент по новой переносит период адаптации, который может быть очень тяжёлым. Если у человека возникнут перерывы в лечении, то мы можем получить более устойчивый к лекарствам вирус. Также люди станут менее привержены терапии, а значит, это будет увеличивать количество случаев ВИЧ, — добавил Денис Камалдинов. Почему УФАС не понравились такие закупки? В Управлении Федеральной антимонопольной службы Новосибирской области объяснили, почему 5 декабря приняли такое решение.

— Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Новосибоблфарм» и ООО «Фармфорвард» (компания, у которой «Новосибоблфарм» закупила препарат для ВИЧ-инфицированных. — Прим. ред.) признаны нарушившими статью 16 Закона о защите конкуренции. Нарушение — в заключении трех контрактов на поставку лекарственных препаратов без проведения конкурентных процедур по определению поставщика. Указанные действия привели или могли привести к ограничению конкуренции на рынке лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе элсульфавирина, на территории Новосибирской области, — объяснили в УФАС.

До 29 декабря антимонопольщики ждут от «Новосибоблфарма» отчёта о других подобных закупках за 2019 год.



— Комиссией Новосибирского УФАС России принято решение о передаче имеющихся материалов дела уполномоченному должностному лицу Новосибирского УФАС России для принятия решения о привлечении ответчиков (юридических и должностных лиц) к административной ответственности. Решение и предписание могут быть обжалованы в арбитражном суде в течение трех месяцев со дня их принятия, — добавили в ведомстве.



Закупали препарат, чтобы не допустить перебоев В «Новосибоблфарме» с претензиями антимонопольщиков не согласны и убеждены, что провели закупки так, как им позволяет Закон о контрактной системе (статья «Осуществление закупки у единственного поставщика»). — Заключение государственных контрактов в один день было осуществлено в целях обеспечения оперативных нужд и специфики деятельности учреждения, направленного на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан, поставленных перед учреждением задач, а также недопущения наличия дефицита лекарственных препаратов и фактов негативных последствий, вызванной нехваткой лекарств, — говорится в официальном ответе корреспонденту НГС от директора «Новосибоблфарма» Елены Горбуновой. Она добавила, что в 2018 году область приобрела у «Фармфорда» 1250 упаковок «Элпиды» почти на 11 миллионов рублей. Из них три контракта были проведены напрямую именно с этой компанией без объявления конкурса — всего на 290 тысяч рублей. Эти три закупки и не устроили ФАС.