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Новосибирские таксисты взвинтили цены: 200 рублей за 50 метров

Смотрим, сколько сейчас стоят поездки по Новосибирску на ближние и дальние расстояния

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Такси в Новосибирске подняли цены во время снегопада

Такси в Новосибирске подняли цены во время снегопада

Сегодня, 25 декабря, новосибирские сервисы такси в условиях повышенного спроса и затрудненного проезда по городу существенно подняли цены на поездки. 

Поездка в соседний дом

Поездка в соседний дом

К вечернему часу пик приложения «Яндекс.Такси» и «Ситимобил» показывают весьма интересные тарифы — к примеру, поездка от Ленина, 12 до Ленина, 18 (в соседний дом, около 50 метров) обойдется в 209 рублей. 

Маршрут на Калинина

Маршрут на Калинина

Небольшое путешествие по центру от улицы Ленина до площади Калинина обойдется в 339 рублей у «Яндекса» и в 272 рубля у «Ситимобил». 

Маршрут в отдаленный район

Маршрут в отдаленный район

Поездка в отдаленные районы существенно дороже, например, на жилмассив Родники тариф составляет 470 рублей у «Яндекса» и 501 рубль у «Ситимобил». 

Поездка в Толмачёво

Поездка в Толмачёво

На аэродром лучше сегодня и не ехать — из центра 608 рублей у «Яндекса» и 935 рублей у «Ситимобил». 

Будьте осторожны с поездками на такси по безналичном расчету, недавно мы сообщали, как с новосибирцев списывают деньги за поездки, которые они не совершали. 

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"Яндекс.Такси"Такси
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КОММЕНТАРИИ (23)

25 дек 2019 в 18:29

С учетом нынешней стоимости бензина, минимальная поездка должна быть 500 рублей плюс 30 р км., и 10 руб минута , чтобы отсечь нищебродов у которых нету денег на ОТ поэтому вызывают на 4-х машину за 100 рублей.

с богаткова
25 дек 2019 в 18:17

Именно поэтому надо иметь свой автомобиль, чтобы ни от кого не зависеть.
Например, я купил бугатти тайп атлантик 1936 года выпуска и на нем езжу. Отлично по такой погоде.

25 дек 2019 в 18:36

Я бы на месте программы за поезду с ленина 12 до 18 (так что по картинке нарисовали) - показал средний палец, а не 200 рублей.