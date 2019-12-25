Новосибирские таксисты взвинтили цены: 200 рублей за 50 метров

Сегодня, 25 декабря, новосибирские сервисы такси в условиях повышенного спроса и затрудненного проезда по городу существенно подняли цены на поездки.

К вечернему часу пик приложения «Яндекс.Такси» и «Ситимобил» показывают весьма интересные тарифы — к примеру, поездка от Ленина, 12 до Ленина, 18 (в соседний дом, около 50 метров) обойдется в 209 рублей.

Небольшое путешествие по центру от улицы Ленина до площади Калинина обойдется в 339 рублей у «Яндекса» и в 272 рубля у «Ситимобил».

Поездка в отдаленные районы существенно дороже, например, на жилмассив Родники тариф составляет 470 рублей у «Яндекса» и 501 рубль у «Ситимобил».

На аэродром лучше сегодня и не ехать — из центра 608 рублей у «Яндекса» и 935 рублей у «Ситимобил».

Будьте осторожны с поездками на такси по безналичном расчету, недавно мы сообщали, как с новосибирцев списывают деньги за поездки, которые они не совершали.