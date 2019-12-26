Новосибирский фотограф вошёл в финал конкурса National Geographic со снимком сеноеда — посмотрите на него

Новосибирский фотограф вошёл в финал конкурса «National Geographic Россия» в номинации «Совершенство от природы» со снимком «По кривой дорожке», на которой запечатлён сеноед, и попал со своей работой на ежегодную выставку в Москве.

Олег Кугаев рассказал корреспонденту НГС о том, что фотография была сделана этим летом в Горном Алтае во время его с сыном небольшой экспедиции до Катунского заповедника.

— Там мы хотели искупаться в горном озере, и чтобы добраться до него, пришлось сутки ехать на машине, потом полдня на катере подниматься вверх по реке и день идти на лошадях. И оно того стоило: мы увидели невероятную красоту Алтая, там и был сделан снимок, который члены жюри «National Geographic Россия» отобрали для своей фотовыставки. На нём через макрообъектив показаны гриб и ползущий по нему сеноед, — пояснил Кугаев.