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Новосибирский фотограф вошёл в финал конкурса National Geographic со снимком сеноеда — посмотрите на него

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Из пяти предоставленных на конкурс фотографий жюри выбрало эту

Из пяти предоставленных на конкурс фотографий жюри выбрало эту

Новосибирский фотограф вошёл в финал конкурса «National Geographic Россия» в номинации «Совершенство от природы» со снимком «По кривой дорожке», на которой запечатлён сеноед, и попал со своей работой на ежегодную выставку в Москве.

После церемонии награждения в Москве открылась и выставка

После церемонии награждения в Москве открылась и выставка

Олег Кугаев рассказал корреспонденту НГС о том, что фотография была сделана этим летом в Горном Алтае во время его с сыном небольшой экспедиции до Катунского заповедника. 

— Там мы хотели искупаться в горном озере, и чтобы добраться до него, пришлось сутки ехать на машине, потом полдня на катере подниматься вверх по реке и день идти на лошадях. И оно того стоило: мы увидели невероятную красоту Алтая, там и был сделан снимок, который члены жюри «National Geographic Россия» отобрали для своей фотовыставки. На нём через макрообъектив показаны гриб и ползущий по нему сеноед, — пояснил Кугаев.

В 2018 году новосибирский фотограф Олег Кугаев открыл выставку в Пизе, чтобы показать итальянцам Сибирь.

А в ноябре этого года снимки жителей Новосибирска отметили на престижной международной премии. На кадрах — невероятно красивые близнецы, звездное небо над Алтаем и не только. Мы публиковали эти фотографии.

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конкурсфотографNational Geographic
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КОММЕНТАРИИ (1)

234432
26 дек 2019 в 10:54

Летом был на Алтае.
Заночевали в одной деревне.
Вот нужно было мне снять тощего клопа, который полз по пододеяльнику.
Смотришь тоже бы на конкурс попал.