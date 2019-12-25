«Пробка километров 15»: трассу Кемерово — Новосибирск перекрыли из-за массовой аварии

Утром 25 декабря на на 186 километре трассы Р-255 «Сибирь», на территории Топкинского района Кемеровской области столкнулись грузовой автомобиль «Скания» и «Мерседес» — водитель «Мерседеса» погиб. Через час в этом же месте столкнулись ещё 7 машин, включая 3 грузовых и 4 легковых автомобиля. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

Из-за аварий на трассе собралась длинная пробка, а позже трассу перекрыли:

«В настоящее время движение на данном участке полностью перекрыто. Водителям рекомендуется двигаться по автодороге Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга», — сообщается на сайте МВД по Кемерово.

