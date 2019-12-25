«Пробка километров 15»: трассу Кемерово — Новосибирск перекрыли из-за массовой аварии

Утром 25 декабря на на 186 километре трассы Р-255 «Сибирь», на территории Топкинского района Кемеровской области столкнулись грузовой автомобиль «Скания» и «Мерседес» — водитель «Мерседеса» погиб. Через час в этом же месте столкнулись ещё 7 машин, включая 3 грузовых и 4 легковых автомобиля. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.
Из-за аварий на трассе собралась длинная пробка, а позже трассу перекрыли:
«В настоящее время движение на данном участке полностью перекрыто. Водителям рекомендуется двигаться по автодороге Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга», — сообщается на сайте МВД по Кемерово.
Как сообщил корреспонденту НГС водитель Михаил Медведев, который ехал из Кемерово в Новосибирск, длина пробки составляет около 15 километров:
— Пробка огромная была, я попробовал объехать по встречке, она была пустая. Проехал около 5 км, так и не увидел конца. Как сообщил сотрудник ГИБДД, дальше ехать бессмысленно. Лучше вернуться. Я дальше не поехал. Мы вернулись обратно домой, в Кемерово. На обратном пути при въезде в город стояли сотрудники ГИБДД, скорее всего перенаправляли автомобили через Промышленную. Пробка огромная, примерно километров 15–20, думаю, так как сотрудник сообщил, что до поворота на Юргу, если ехать с Кемерово, пробка, — рассказал Медведев.
Как пояснили в Территориальном управлении автомобильными дорогами Новосибирской области, участок трассы перекрыли из-за погоды:
— Из-за видимости для пассажирского транспорта закрыта региональная трасса Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий. Там метет,= и видимость нулевая, на дорогах работает 1081 единица техники. Пока до 15:00 закрыта, скорее всего продлим. Есть информация, что до закрытия трассы со стороны Кузбасса вышло несколько автобусов. Связь с ними держим, — сообщили в управлении.
В конце июня на Северном объезде Новосибирска столкнулись четыре легковых автомобиля и две фуры — машины фактически перекрыли проезд по трассе.