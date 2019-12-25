25 декабря среда
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 8/10
usd 62.17
eur 68.91
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 8/10
usd 62.17
eur 68.91

Все новости

Все новости
Происшествия

«Пробка километров 15»: трассу Кемерово — Новосибирск перекрыли из-за массовой аварии

Трасса перекрыта с 12 часов дня

1 632
11 Обсудить

Поделиться

Первая авария произошла в 10 утра

Первая авария произошла в 10 утра

Утром 25 декабря на на 186 километре трассы Р-255 «Сибирь», на территории Топкинского района Кемеровской области столкнулись грузовой автомобиль «Скания» и «Мерседес» — водитель «Мерседеса» погиб. Через час в этом же месте столкнулись ещё 7 машин, включая 3 грузовых и 4 легковых автомобиля. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области. 

Из-за аварий на трассе собралась длинная пробка, а позже трассу перекрыли:

«В настоящее время движение на данном участке полностью перекрыто. Водителям рекомендуется двигаться по автодороге Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга», — сообщается на сайте МВД по Кемерово.

Машины превратились в груду металла&nbsp;

Машины превратились в груду металла 

Как сообщил корреспонденту НГС водитель Михаил Медведев, который ехал из Кемерово в Новосибирск, длина пробки составляет около 15 километров:

— Пробка огромная была, я попробовал объехать по встречке, она была пустая. Проехал около 5 км, так и не увидел конца. Как сообщил сотрудник ГИБДД, дальше ехать бессмысленно. Лучше вернуться. Я дальше не поехал. Мы вернулись обратно домой, в Кемерово. На обратном пути при въезде в город стояли сотрудники ГИБДД, скорее всего перенаправляли автомобили через Промышленную. Пробка огромная, примерно километров 15–20, думаю, так как сотрудник сообщил, что до поворота на Юргу, если ехать с Кемерово, пробка, — рассказал Медведев. 

Как пояснили в Территориальном управлении автомобильными дорогами Новосибирской области, участок трассы перекрыли из-за погоды:

— Из-за видимости для пассажирского транспорта закрыта региональная трасса Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий. Там метет,= и видимость нулевая, на дорогах работает 1081 единица техники. Пока до 15:00 закрыта, скорее всего продлим. Есть информация, что до закрытия трассы со стороны Кузбасса вышло несколько автобусов. Связь с ними держим, — сообщили в управлении. 

Дорога перекрыта минимум до 15 часов

Дорога перекрыта минимум до 15 часов

На трассе собралась пробка

На трассе собралась пробка

В конце июня на Северном объезде Новосибирска столкнулись четыре легковых автомобиля и две фуры — машины фактически перекрыли проезд по трассе.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 1
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 1
  • ПЕЧАЛЬ 2

Поделиться

Поделиться

дтпавария с погибшими
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (11)

Фото пользователя
25 дек 2019 в 15:02

..."Когда появится что-то, что будет просто сидеть в импровизированной тюремной камере Майка Андерсона, глядеть и ждать…
Чего?
Как чего – бури, конечно. Бури Века. Такой бури, которая полностью отрежет Литтл-Толл-Айленд от материка, оставив его справляться собственными силами. Снег красив, снег смертоносен, снег – это занавес вроде того, которым маг скрывает ловкость своих рук. Отрезанный от мира, скрытый снегом, мой призрак-страшилище"....(с)

Qwerty
25 дек 2019 в 15:00

Нужно учитывать погодные условия. Здесь вся вина только на водителях. В такую непогоду нестись по трассе...

25 дек 2019 в 15:05

Эта дорога -позор. Там должна быть скоростная автострада с разделительной полосой! Ладно Новосибирцы перекупы, но шахтеры то достойны лучшего.