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Дороги и транспорт

Водитель автобуса привёз детей в новосибирский зоопарк, перегородил парковку и отказался выпускать машины

Словесная перепалка попала на видео

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Водитель автобуса, по словам автомобилистов, препирался с ними около часа

Водитель автобуса, по словам автомобилистов, препирался с ними около часа

Конфликт разгорелся на парковке напротив дома по улице Жуковского, 123 рядом с новосибирским зоопарком — водитель автобуса перегородил выезд другим машинам и отказался отъезжать.

— Автобус, который перевозит детей, стоит вдоль дороги, мешает проезду и не выпускает машины, которые припаркованы в кармане. Демонстративно не выпускает машины с парковочных мест. Я, например, госслужащая и в данный момент нахожусь на работе! Работаю в социальной службе, сейчас меня пожилой человек послал в аптеку за лекарствами, — рассказала корреспонденту НГС водитель автомобиля, которую не выпускали с парковки.

Она прислала в редакцию видео разговора с водителем, который не отрицает, что привёз по заказу детей в зоопарк и принципиально не хочет отъезжать с парковки. 

Спустя час словесной перепалки и угроз вызвать полицию водитель автобуса всё же отъехал. Выяснить, какой школе принадлежит автобус, не удалось.

Если вы — водитель этого автобуса, или вы знаете дополнительные подробности конфликта, то свяжитесь с редакцией НГС по телефону WhatsApp или Telegram по номеру 8 923 157–00–00.

Этим летом на парковке возле ТЦ «Золотая Нива» ссора двух женщин-водителей закончилась тем, что одна из них схватила молоток и разбила лобовое стекло машины другой участницы конфликта. Инцидент попал на видеорегистратор.

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скандал на парковке
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КОММЕНТАРИИ (20)

Греча
25 дек 2019 в 15:25

Фигасе - час балаболили. Я бы сразу полицию бы вызвал. Неадекватам вообще не место за рулем автобусов, тем более с детьми. Это гражданский долг - наказать данного водителя и устранить его от управления ТС.

ГИБДД
25 дек 2019 в 15:32

Регистрационный номер автобуса в студию! Страна должна знать своих героев.

25 дек 2019 в 15:28

И вот такие у нас новости... Сенсация... больше обсуждать нечего...