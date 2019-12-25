Водитель автобуса привёз детей в новосибирский зоопарк, перегородил парковку и отказался выпускать машины

Водитель автобуса, по словам автомобилистов, препирался с ними около часа

— Автобус, который перевозит детей, стоит вдоль дороги, мешает проезду и не выпускает машины, которые припаркованы в кармане. Демонстративно не выпускает машины с парковочных мест. Я, например, госслужащая и в данный момент нахожусь на работе! Работаю в социальной службе, сейчас меня пожилой человек послал в аптеку за лекарствами, — рассказала корреспонденту НГС водитель автомобиля, которую не выпускали с парковки.

Конфликт разгорелся на парковке напротив дома по улице Жуковского, 123 рядом с новосибирским зоопарком — водитель автобуса перегородил выезд другим машинам и отказался отъезжать.

Она прислала в редакцию видео разговора с водителем, который не отрицает, что привёз по заказу детей в зоопарк и принципиально не хочет отъезжать с парковки.

Спустя час словесной перепалки и угроз вызвать полицию водитель автобуса всё же отъехал. Выяснить, какой школе принадлежит автобус, не удалось.



Если вы — водитель этого автобуса, или вы знаете дополнительные подробности конфликта, то свяжитесь с редакцией НГС по телефону WhatsApp или Telegram по номеру 8 923 157–00–00 .

Этим летом на парковке возле ТЦ «Золотая Нива» ссора двух женщин-водителей закончилась тем, что одна из них схватила молоток и разбила лобовое стекло машины другой участницы конфликта. Инцидент попал на видеорегистратор.

