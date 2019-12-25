От затмения до затмения: Сергей Масликов назвал оправдательный приговор «новогодним подарком»

Бывший директор Новосибирского планетария Сергей Масликов прокомментировал оправдательный приговор суда по своему уголовному делу.

— Честно говоря, и я сам, и мои знакомые не ожидали, что так будет. Разные варианты обсуждались, но такой — нет, — сообщил корреспонденту НГС Сергей Масликов.

Он назвал случившееся «новогодним подарком», а также отметил астрономическое совпадение.

— Завтра у нас солнечное затмение. Что интересно, дело моё началось 31 января 2018 года — в день лунного затмения, накануне следующего затмения заканчивается, — рассказал учёный.

