От затмения до затмения: Сергей Масликов назвал оправдательный приговор «новогодним подарком»

Бывший директор Новосибирского планетария Сергей Масликов прокомментировал оправдательный приговор суда по своему уголовному делу.
— Честно говоря, и я сам, и мои знакомые не ожидали, что так будет. Разные варианты обсуждались, но такой — нет, — сообщил корреспонденту НГС Сергей Масликов.
Он назвал случившееся «новогодним подарком», а также отметил астрономическое совпадение.
— Завтра у нас солнечное затмение. Что интересно, дело моё началось 31 января 2018 года — в день лунного затмения, накануне следующего затмения заканчивается, — рассказал учёный.
Его адвокат Елена Добрицкая также осталась довольна оправдательным приговором.
— В кои-то веки всё законно и справедливо, как и должно быть, — сказала она. — Ждём вступления приговора в законную силу в 10-дневный срок. Вполне может быть, что государственное обвинение не согласится с приговором — тогда, соответственно, будем встречаться в апелляции.
Бывшего директора Новосибирского планетария судили из-за сдачи в аренду муниципального оборудования.
— В период времени с 2014 по 2017 год руководитель МКУ ДО «ДЮЦ "Планетарий"» сдавал в аренду состоящее на балансе оборудование, а именно видеоаппаратуру, световое и звуковое оборудование, принадлежащее департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, в нарушение установленного мэрией города Новосибирска порядка, без разрешения мэрии города Новосибирска, — рассказывал ранее старший помощник следственного управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.
Как посчитали следователи, за эти услуги руководителю планетария удалось незаконно получить около 700 тысяч рублей. После эти деньги, по версии следствия, он легализовал при помощи подконтрольной организации.
Сергея Масликова задержали в феврале 2018 года. Сначала директор планетария был под стражей, потом его перевели под домашний арест, а позже отпустили под подписку о невыезде. В начале 2019 года уголовное дело Сергея Масликова поступило в Октябрьский районный суд. Известного астронома обвиняли в «отмывании денег» и в «злоупотреблении полномочиями». Сегодня суд полностью оправдал Сергея Масликова, не найдя в его действиях состава преступлений.