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Дороги и транспорт Проблема

20 междугородних рейсов отменили из-за метелей

Сегодня не смогут уехать пассажиры 20 рейсов

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Из-за снегопадов на автовокзале меняется расписание

Из-за снегопадов на автовокзале меняется расписание

Несколько междугородних автобусных рейсов отменили по метеоусловиям.

Об этом сообщили в пресс-службе новосибирского автовокзала. На момент публикации из-за непогоды отменили порядка 20 междугородних рейсов:

03:50 Толмачево АП — Томск

11:25 Томск — Толмачево АП (Терминал A)

11:45 Томск — ЖД — Толмачево АП (Терминал A) 

13:30 Томск — Белокуриха 783

10:55 Толмачево АП (Терминал A) — Белово 

12:00 Новосибирск — Междуреченск 

12:15 Новосибирск — Тогучин

13:10 Новосибирск — Горный 

14:10 Толмачево АП — Томск 1

13:50 Новосибирск — Рубцовск 

15:30 Толмачево АП — Томск 1

15:30 Новосибирск — Кемерово 

16:30 Толмачево АП — Томск 

18:10 Новосибирск — Бийск 

18:15 Новосибирск АВ — Семипалатинск 

18:30 Новосибирск — Белово 

18:30 Новосибирск — Усть-Каменогорск ч/з Змеиногорск

18:50 Новосибирск — Томск 

19:50 Толмачево АП — Томск 2

19:20 Новосибирск АВ — Семипалатинск

В городе также проблемы с транспортом, который встал в пробках из-за сильного снегопада. Смотрите наш онлайн-репортаж с засыпанных снегом улиц

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КОММЕНТАРИИ (8)

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25 дек 2019 в 15:07

Чет ржу уже с этого автовокзала....с которого нельзя уехать 😁😜😂😠😢💩

Гость
25 дек 2019 в 15:16

А почему отменили? Метели опасны для самолёта? Кто-нибудь знает?

Гость
25 дек 2019 в 15:13

И правильно сделали.Вон в районе Топков не хилый замес получился.А если с фурой междугородний автобус столкнулся?
Кому сильно нужно, есть поезда.