20 междугородних рейсов отменили из-за метелей

Несколько междугородних автобусных рейсов отменили по метеоусловиям.
Об этом сообщили в пресс-службе новосибирского автовокзала. На момент публикации из-за непогоды отменили порядка 20 междугородних рейсов:
03:50 Толмачево АП — Томск
11:25 Томск — Толмачево АП (Терминал A)
11:45 Томск — ЖД — Толмачево АП (Терминал A)
13:30 Томск — Белокуриха 783
10:55 Толмачево АП (Терминал A) — Белово
12:00 Новосибирск — Междуреченск
12:15 Новосибирск — Тогучин
13:10 Новосибирск — Горный
14:10 Толмачево АП — Томск 1
13:50 Новосибирск — Рубцовск
15:30 Толмачево АП — Томск 1
15:30 Новосибирск — Кемерово
16:30 Толмачево АП — Томск
18:10 Новосибирск — Бийск
18:15 Новосибирск АВ — Семипалатинск
18:30 Новосибирск — Белово
18:30 Новосибирск — Усть-Каменогорск ч/з Змеиногорск
18:50 Новосибирск — Томск
19:50 Толмачево АП — Томск 2
19:20 Новосибирск АВ — Семипалатинск
В городе также проблемы с транспортом, который встал в пробках из-за сильного снегопада. Смотрите наш онлайн-репортаж с засыпанных снегом улиц.