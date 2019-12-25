Почему Новосибирск заносит снегом: объясняет синоптик

— Сейчас снегопады, например, связаны с ныряющими волновыми возмущениями из районов Баренцева моря и Северного Урала, — пояснил Ягудин.

По данным пресс-секретаря Новосибирского гидрометцентра Ренада Ягудина, снегопадам в декабре способствует активная циклоническая деятельность. Циклоны приходят в Новосибирскую область из районов Атлантики, Казахстана и Средней Азии или северо-запада европейской России.

Синоптик также добавил, что самые снежные декабри были в 1999, 2006, 2013 и 2015 годах. Войдёт ли декабрь 2019 года в число самых заснеженных месяцев Новосибирска станет известно только к его концу — именно тогда в Гидрометцентре подсчитают статистику по числу выпавших осадков. Однако месяц уже отметился своими рекордами.



— Первая декада декабря вошла в пятёрку самых тёплых декабрей за последние года, наряду с теми, которые я назвал, — уточнил Ренад Ягудин.



Снегопады и метели серьёзно осложнили дорожную ситуацию и заставили многих новосибирцев отказаться сегодня от транспорта. Обо всём этом мы рассказываем в онлайн-трансляции.

