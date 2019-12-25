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Зима

Почему Новосибирск заносит снегом: объясняет синоптик

Декабрь 2019 года может войти в историю наблюдений за погодой

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Заснеженный декабрь 2019 года стал рекордным по температуре

Заснеженный декабрь 2019 года стал рекордным по температуре

Новосибирские синоптики объяснили, почему в Новосибирской области в большом количестве падает снег. 

По данным пресс-секретаря Новосибирского гидрометцентра Ренада Ягудина, снегопадам в декабре способствует активная циклоническая деятельность. Циклоны приходят в Новосибирскую область из районов Атлантики, Казахстана и Средней Азии или северо-запада европейской России.

— Сейчас снегопады, например, связаны с ныряющими волновыми возмущениями из районов Баренцева моря и Северного Урала, — пояснил Ягудин.

Синоптик также добавил, что самые снежные декабри были в 1999, 2006, 2013 и 2015 годах. Войдёт ли декабрь 2019 года в число самых заснеженных месяцев Новосибирска станет известно только к его концу — именно тогда в Гидрометцентре подсчитают статистику по числу выпавших осадков. Однако месяц уже отметился своими рекордами.

Первая декада декабря вошла в пятёрку самых тёплых декабрей за последние года, наряду с теми, которые я назвал, — уточнил Ренад Ягудин.

Снегопады и метели серьёзно осложнили дорожную ситуацию и заставили многих новосибирцев отказаться сегодня от транспорта. Обо всём этом мы рассказываем в онлайн-трансляции.

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КОММЕНТАРИИ (42)

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25 дек 2019 в 16:35

Потому что это обычная сибирская зима... Ничего удивительного... Как дикари, метель не видели не разу...

Гость
25 дек 2019 в 16:33

Это не Новосибирск заносит снегом, это никто не чистит снег.

25 дек 2019 в 16:32

Потому что зима - глубокомысленно объяснил синоптик