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«Весь парк занесло снегом»: открытие ледового городка на Михайловской набережной отменили из-за метели

Новая дата открытия пока ещё не назначена

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Городок должны были открыть сегодня вечером

Городок должны были открыть сегодня вечером

В Новосибирске из-за сильной метели отменили открытие ледового городка на Михайловской набережной.

— Открытие новогоднего пространства на Михайловской набережной, запланированное на сегодня, 25 декабря, в 17:00 переносится. О дате и времени проведения мероприятия будет сообщено дополнительно, — объявили в мэрии Новосибирска.

В парке культуры и отдыха «Михайловская набережная» корреспонденту НГС объяснили, что отмена связана с сильным снегопадом.

— Отменили из-за погодных условий. Весь парк занесло снегом, — рассказала корреспонденту НГС директор парка Евгения Вторушина.

На прошлой неделе, 20 декабря, в Новосибирске открыли ледовый городок. В этом году его впервые построили в сквере возле оперного театра. Его снимок, сделанный новосибирским фотографом Славой Степановым с высоты, быстро разлетелась по соцсетям. С виду каток как каток, но если посмотреть с непривычного ракурса — новогодний городок с елкой, катком и ледяными фигурами обретает неприличные очертания.

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ледовый городокметель
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КОММЕНТАРИИ (21)

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25 дек 2019 в 13:11

А почему вход в городок платный?

Гость
25 дек 2019 в 13:10

Конечно можно дату и перенести.Снегопад и всё такое.А потом обещают морозы.
Мне вот что интересно, ведь есть ручные снегоуборочные машины, которые прекрасно убирают снег, почему бы не воспользоваться ими? Ведь потом туда загонят трактор, который 100% повредит плитку.Во первых своим весом( а это будет, зная какая у нас плитка и как её укладывали), а во вторых скребком и счеткой всю набережную превратят в каток.
Может я не прав, ну тогда подождем elka, которая сейчас даст единственно верный совет.

Фото пользователя
25 дек 2019 в 13:17

Дома нада зимой сидеть. Штобэ не зарабатывать переломы и ОРЗ!!!😁😎