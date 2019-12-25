«Весь парк занесло снегом»: открытие ледового городка на Михайловской набережной отменили из-за метели

В Новосибирске из-за сильной метели отменили открытие ледового городка на Михайловской набережной.
— Открытие новогоднего пространства на Михайловской набережной, запланированное на сегодня, 25 декабря, в 17:00 переносится. О дате и времени проведения мероприятия будет сообщено дополнительно, — объявили в мэрии Новосибирска.
В парке культуры и отдыха «Михайловская набережная» корреспонденту НГС объяснили, что отмена связана с сильным снегопадом.
— Отменили из-за погодных условий. Весь парк занесло снегом, — рассказала корреспонденту НГС директор парка Евгения Вторушина.
На прошлой неделе, 20 декабря, в Новосибирске открыли ледовый городок. В этом году его впервые построили в сквере возле оперного театра. Его снимок, сделанный новосибирским фотографом Славой Степановым с высоты, быстро разлетелась по соцсетям. С виду каток как каток, но если посмотреть с непривычного ракурса — новогодний городок с елкой, катком и ледяными фигурами обретает неприличные очертания.