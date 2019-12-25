«Весь парк занесло снегом»: открытие ледового городка на Михайловской набережной отменили из-за метели

Городок должны были открыть сегодня вечером

В Новосибирске из-за сильной метели отменили открытие ледового городка на Михайловской набережной.

— Открытие новогоднего пространства на Михайловской набережной, запланированное на сегодня, 25 декабря, в 17:00 переносится. О дате и времени проведения мероприятия будет сообщено дополнительно, — объявили в мэрии Новосибирска.

В парке культуры и отдыха «Михайловская набережная» корреспонденту НГС объяснили, что отмена связана с сильным снегопадом.

— Отменили из-за погодных условий. Весь парк занесло снегом, — рассказала корреспонденту НГС директор парка Евгения Вторушина.