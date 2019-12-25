Шесть десятков домов на левом берегу Новосибирска остались без отопления до глубокой ночи

Сегодня, 25 декабря, больше 60 многоквартирных домов в левобережной части Новосибирска остались без отопления до глубокой ночи из-за ремонта теплотрассы.
— С 10 часов теплосетевое подразделение СГК устраняет повреждение на магистральной теплотрассе диаметром 700 мм по улице Пархоменко в Ленинском районе. В зоне отключения — 63 многоквартирных жилых дома, — рассказали в пресс-службе Новосибирского филиала «Сибирской генерирующей компании».
По данным сервиса «Навигатор по теплоснабжению Новосибирска», тепло и горячую воду отключили на улицах Амурской, Гризодубовой, Киевской, Пархоменко, Плахотного, Расковой, Титова, Троллейной, Хасановской, Южной, Янтарной. Кроме многоквартирных домов под отключение попали шесть детских и одно лечебное учреждение. Ещё на нескольких участках понизили температуру воды в отопительной системе.
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— Работы по замене участка трубы планируется завершить к 21:00. Ещё около трех часов потребуется на заполнение трубопровода и сброс воздуха из труб. Тепло начнет поступать в квартиры к 2:00 26 декабря после включения трубопровода в работу, — уточнили в «Сибирской генерирующей компании».
Ранее в СГК рассказали, какие теплотрассы капитально отремонтируют следующим летом. В общей сложности теплоэнергетики планируют заменить больше 4000 метров труб.