Шесть десятков домов на левом берегу Новосибирска остались без отопления до глубокой ночи

Сегодня, 25 декабря, больше 60 многоквартирных домов в левобережной части Новосибирска остались без отопления до глубокой ночи из-за ремонта теплотрассы.

— С 10 часов теплосетевое подразделение СГК устраняет повреждение на магистральной теплотрассе диаметром 700 мм по улице Пархоменко в Ленинском районе. В зоне отключения — 63 многоквартирных жилых дома, — рассказали в пресс-службе Новосибирского филиала «Сибирской генерирующей компании».

По данным сервиса «Навигатор по теплоснабжению Новосибирска», тепло и горячую воду отключили на улицах Амурской, Гризодубовой, Киевской, Пархоменко, Плахотного, Расковой, Титова, Троллейной, Хасановской, Южной, Янтарной. Кроме многоквартирных домов под отключение попали шесть детских и одно лечебное учреждение. Ещё на нескольких участках понизили температуру воды в отопительной системе.