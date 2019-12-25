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Шесть десятков домов на левом берегу Новосибирска остались без отопления до глубокой ночи

На улице Пархоменко случилась авария на теплотрассе

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Вернуть отопление в дома теплоэнергетики планируют к двум часам ночи

Вернуть отопление в дома теплоэнергетики планируют к двум часам ночи

Сегодня, 25 декабря, больше 60 многоквартирных домов в левобережной части Новосибирска остались без отопления до глубокой ночи из-за ремонта теплотрассы.

— С 10 часов теплосетевое подразделение СГК устраняет повреждение на магистральной теплотрассе диаметром 700 мм по улице Пархоменко в Ленинском районе. В зоне отключения — 63 многоквартирных жилых дома, — рассказали в пресс-службе Новосибирского филиала «Сибирской генерирующей компании».

По данным сервиса «Навигатор по теплоснабжению Новосибирска», тепло и горячую воду отключили на улицах Амурской, Гризодубовой, Киевской, Пархоменко, Плахотного, Расковой, Титова, Троллейной, Хасановской, Южной, Янтарной. Кроме многоквартирных домов под отключение попали шесть детских и одно лечебное учреждение. Ещё на нескольких участках понизили температуру воды в отопительной системе. 

«Яндекс.Карты»

— Работы по замене участка трубы планируется завершить к 21:00. Ещё около трех часов потребуется на заполнение трубопровода и сброс воздуха из труб. Тепло начнет поступать в квартиры к 2:00 26 декабря после включения трубопровода в работу, — уточнили в «Сибирской генерирующей компании».

Ранее в СГК рассказали, какие теплотрассы капитально отремонтируют следующим летом. В общей сложности теплоэнергетики планируют заменить больше 4000 метров труб.

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СГКотключение отопления
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КОММЕНТАРИИ (33)

25 дек 2019 в 12:48

Мандрины где 😳Я вас спрашиваю - ГДЕ 😠

25 дек 2019 в 12:59

Кто то еще будет говорить что при союзе жили плохо? Эти трубы наверно еще советские как на Северо- Чемском ж/м и прослужили лет тридцать, а новые столько не выдерживают.
А нынешняя власть еще выезжает на прошлом наследии, но не долго осталось, все заканчивается, сроки эксплуатации, терпение людей...

Андрей
25 дек 2019 в 13:09

А на яхте господина Мельниченко у берегов Франции тепло и мухи не кусают.