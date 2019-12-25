Миллион за пять скульптур: на левом берегу выросло 7-метровое кинетическое торнадо

Всего в жилом комплексе будет 5 ветряных арт-объектов. Кроме торнадо, звезды и лотоса, здесь к 23 февраля 2020 года появится бутон нераспустившейся розы и ирис. Самая большая фигура в композиции — крутящееся от ветра торнадо, его высота — 6,7 метра. В строительной компании добавили, что стоимость одной такой скульптуры начинается от 150 000 рублей, а всего на композицию потратили больше миллиона рублей.

Как рассказала PR-менеджер компании-застройщика «Аква-Сити» Маргарита Гребенцова, кинетические скульптуры крутятся и меняют свою форму при воздействии ветра. Похожие арт-объекты установлены в новосибирском планетарии .

В микрорайоне Ясный берег на левом берегу у Димитровского моста поставили кинетические скульптуры — ветряные арт-объекты в виде торнадо, звезды и лотоса.

— Их прибытия ждали 9 месяцев — фигуры изготавливали вручную из стали и меди в мастерской Perpetuum. В создании этих скульптуры мы использовали технологию, по которой работает известный американский скульптор Энтони Хоу, — прокомментировал исполнительный директор «Аква-Сити» Владислав Бурмистров.

Кинетические скульптуры установили в центре города-парка «Ясный берег» рядом с катком, официальное открытие которого состоится 6 января. В ответ на вопрос, все ли горожане могут посмотреть на новые скульптуры, в компании ответили, что фигуры находятся на закрытой территории, но каждый желающий может записаться на экскурсию, где менеджер комплекса сможет показать арт-объект.