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Недвижимость

Миллион за пять скульптур: на левом берегу выросло 7-метровое кинетическое торнадо

Застройщик Ясного берега поставил в микрорайоне движущиеся скульптуры

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Первые ветряные арт-объекты в комплексе — это почти 7-метровые торнадо и звезда

Первые ветряные арт-объекты в комплексе — это почти 7-метровые торнадо и звезда

В микрорайоне Ясный берег на левом берегу у Димитровского моста поставили кинетические скульптуры — ветряные арт-объекты в виде торнадо, звезды и лотоса.

Как рассказала PR-менеджер компании-застройщика «Аква-Сити» Маргарита Гребенцова, кинетические скульптуры крутятся и меняют свою форму при воздействии ветра. Похожие арт-объекты установлены в новосибирском планетарии.

Всего в жилом комплексе будет 5 ветряных арт-объектов. Кроме торнадо, звезды и лотоса, здесь к 23 февраля 2020 года появится бутон нераспустившейся розы и ирис. Самая большая фигура в композиции — крутящееся от ветра торнадо, его высота — 6,7 метра. В строительной компании добавили, что стоимость одной такой скульптуры начинается от 150 000 рублей, а всего на композицию потратили больше миллиона рублей.

— Их прибытия ждали 9 месяцев — фигуры изготавливали вручную из стали и меди в мастерской Perpetuum. В создании этих скульптуры мы использовали технологию, по которой работает известный американский скульптор Энтони Хоу, — прокомментировал исполнительный директор «Аква-Сити» Владислав Бурмистров.

Кинетические скульптуры установили в центре города-парка «Ясный берег» рядом с катком, официальное открытие которого состоится 6 января. В ответ на вопрос, все ли горожане могут посмотреть на новые скульптуры, в компании ответили, что фигуры находятся на закрытой территории, но каждый желающий может записаться на экскурсию, где менеджер комплекса сможет показать арт-объект.

Кинетические скульптуры в Ясном береге

Новосибирские строители часто устанавливают в своих дворах необычные арт-объекты — в жилом комплексе «Оазис» в Октябрьском районе есть свои скульптуры для обниманий. На этой неделе мы побывали в новом гигантском парке, который строит для всех новосибирцев владелец «Мира Терм» Андрей Алексеев. Там будет много необычных арт-объектов — уже готов критский лабиринт, амфитеатр на 500 человек и круглый дом-ракушка.

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кинетические скульптурыветряные скульптурыЯсный берег
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КОММЕНТАРИИ (3)

с богаткова
25 дек 2019 в 17:14

Надо фото сверху, на что похоже это торнадо? Может тоже весь кхм оригинальная форма.

Фото пользователя
25 дек 2019 в 17:13

Неудивительно для левого берега.

Демократ
25 дек 2019 в 17:13

Кинетические скульптуры это очень здорово, но тут они совсем простенькие и стоят близко, аж в глазах рябит. Но уже хоть что-то.