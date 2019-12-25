Перевозчики объяснили, почему сегодня в Новосибирске пассажиры не могут дождаться транспорта

Люди не могут дождаться транспорт на остановках

Новосибирские перевозчики объяснили, почему пассажиры не могут дождаться транспорта на остановках.

— У нас 100% выход. Всё из-за пробок, — назвали очевидной причину в компании, обслуживающей маршрут автобуса № 60 .

В ПАТП-5, обслуживающей маршруты: № 45 , 63, 29, 29а, 44, 44а, 14, сообщили, что весь транспорт на линии, но машины стоят «из-за дорог». В качестве примера привели пробку на Петухова, где в один момент скопилось несколько маршруток № 29 , 29а.

Кроме того, несколько перевозчиков назвали заторы на дорогах традиционными «новогодними пробками», которые начинаются с 25 декабря.