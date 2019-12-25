Перевозчики объяснили, почему сегодня в Новосибирске пассажиры не могут дождаться транспорта

Новосибирские перевозчики объяснили, почему пассажиры не могут дождаться транспорта на остановках.
— У нас 100% выход. Всё из-за пробок, — назвали очевидной причину в компании, обслуживающей маршрут автобуса
В ПАТП-5, обслуживающей маршруты:
Кроме того, несколько перевозчиков назвали заторы на дорогах традиционными «новогодними пробками», которые начинаются с 25 декабря.
Сильный снегопад начался ещё 24 декабря, так что самый верный способ добраться сейчас куда-либо, это воспользоваться метро или пойти пешком. Смотрите наш онлайн-репортаж с засыпанных снегом улиц.