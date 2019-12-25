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Дороги и транспорт Подробности

Перевозчики объяснили, почему сегодня в Новосибирске пассажиры не могут дождаться транспорта

Несмотря на то, что автобусы вышли на линию, ехать по маршруту им трудно

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Люди не могут дождаться транспорт на остановках

Люди не могут дождаться транспорт на остановках

Новосибирские перевозчики объяснили, почему пассажиры не могут дождаться транспорта на остановках. 

— У нас 100% выход. Всё из-за пробок, — назвали очевидной причину в компании, обслуживающей маршрут автобуса № 60

В ПАТП-5, обслуживающей маршруты: № 45, 63, 29, 29а, 44, 44а, 14, сообщили, что весь транспорт на линии, но машины стоят «из-за дорог». В качестве примера привели пробку на Петухова, где в один момент скопилось несколько маршруток № 29, 29а. 

Кроме того, несколько перевозчиков назвали заторы на дорогах традиционными «новогодними пробками», которые начинаются с 25 декабря. 

Сильный снегопад начался ещё 24 декабря, так что самый верный способ добраться сейчас куда-либо, это воспользоваться метро или пойти пешком. Смотрите наш онлайн-репортаж с засыпанных снегом улиц.

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пробкиснег
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КОММЕНТАРИИ (58)

Гость
25 дек 2019 в 12:14

Локоть, у тебя есть лопата??

Инна
25 дек 2019 в 12:31

Странные комментарии странных жителей , ну ,невозможно убрать снег пока он идёт , выйдите хоть раз во двор свой и попробуйте это сделать .Я живу в своем доме , утром убираю , через час не видно ,что я убрала , это стихия , кому снег не нравится ,нужно ехать на юг , в сторону Крыма и Сочи .

25 дек 2019 в 12:17

Просто нужно убрать с дороги тех кто при виде снега начинает тащиться 20 км. в час ..... Страшно - не садись за руль.....