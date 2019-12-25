В космос отправили аппарат, который настроили новосибирцы — смотрим, как его запустили с Байконура

Новосибирские учёные из Института ядерной физики им. Г. И. Будкера прокалибровали аппарат, который будет наблюдать за активностью Солнца — накануне его запустили в космос на ракете-носителе «Протон-М» с Байконура.
Когда и куда отправили аппарат
— Со стартовой площадки
Что будет делать комплекс в космосе
«Электро-Л» — это российский космический комплекс, который отслеживает гидрометеорологические параметры в видимом и инфракрасном диапазоне. Его основная задача — оперативно поставлять информацию об изменении погодных условий.
Планируется, что он займет свое место на геостационарной орбите и будет постоянно находиться над одной и той же точкой на поверхности Земли, а именно над экватором, примерно в 140 км от островного государства Науру.
Вклад новосибирских учёных
Для этого аппарата сотрудники ИЯФ СО РАН совместно с коллегами из Института прикладной Геофизики и Физического института им. П. Н. Лебедева РАН (ФИАН) откалибровали прибор «Измеритель мощности солнечного излучения» (ультрафиолетовый солнечный спектрометр) — ВУСС-Э. Работы проводились на станции «Космос» ЦКП «СЦСТИ».
Старший научный сотрудник ИЯФ Антон Николенко рассказал НГС о том, когда стоит ждать первых данных со спутника.
— Запуск наблюдал вчера в прямом в эфире. Впечатления, конечно, самые приятные, даже представляю, в какую точку горизонта нужно смотреть, чтобы увидеть спутник. Что касается работы, уже сейчас понятно, что нужно делать для улучшения, мы держим контакт с нашими заказчиками — Институтом прикладной геофизики, а также с Институтом имени Лебедева, которые изготавливали устройство. Срок службы аппарата более 10 лет, но они делаются с большим запасом прочности. Как правило, они работают более 10 лет. Когда всё выйдет в крейсерский режим, на это уйдут даже не дни, а недели, пойдут данные — они очень важны в своём массиве, когда есть долговременные наблюдения и можно смотреть тенденции, — рассказал Антон Николенко.
Спектрометр будет измерять мощность солнечного излучения определённой длины 24 часа в сутки и семь дней в неделю.
— Для этого прибор смонтирован на кронштейне солнечной панели космического аппарата, которая, благодаря специальному механизму, поворачивается в сторону Солнца. Также этот прибор может регистрировать Лайман-альфа излучение, рассеянное земной атмосферой. Это очень ценная информация, необходимая для изучения космической погоды. Процедура калибровки ВУСС-Э заключалась в том, что мы измеряли соответствие между показаниями прибора и реальным потоком фотонов, попадающим в него. Без такой калибровки измерения существенно теряют свою достоверность, — пояснил Антон Николенко.
Лаборатория Института ядерной физики, где работает Николенко, регулярно помогает настраивать приборы, которые после используют для космических исследований. Накануне Дня космонавтики НГС рассказал, что делают новосибирские учёные для изучения космоса.