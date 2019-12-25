В космос отправили аппарат, который настроили новосибирцы — смотрим, как его запустили с Байконура

По данным «Роскосмоса», спутник уже достиг целевой орбиты Фото: КЦ «Южный» / Роскосмос

Новосибирские учёные из Института ядерной физики им. Г. И. Будкера прокалибровали аппарат, который будет наблюдать за активностью Солнца — накануне его запустили в космос на ракете-носителе «Протон-М» с Байконура. Когда и куда отправили аппарат — Со стартовой площадки № 81 космодрома Байконур 24 декабря 2019 года в 15:03:02 мск состоялся пуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-03» и российским гидрометеорологическим космическим аппаратом «Электро-Л» № 3 . Все этапы полёта ракеты-носителя прошли в штатном режиме, — сообщил «Роскосмос». Спустя 6 часов 37 минут после старта спутник успешно отделился от разгонного блока и занял место на геостационарной орбите, откуда в дальнейшем будет переведён в рабочую точку стояния 165,8° восточной долготы, —добавили в «Роскосмосе».

Что будет делать комплекс в космосе «Электро-Л» — это российский космический комплекс, который отслеживает гидрометеорологические параметры в видимом и инфракрасном диапазоне. Его основная задача — оперативно поставлять информацию об изменении погодных условий. Планируется, что он займет свое место на геостационарной орбите и будет постоянно находиться над одной и той же точкой на поверхности Земли, а именно над экватором, примерно в 140 км от островного государства Науру.

Вклад новосибирских учёных Для этого аппарата сотрудники ИЯФ СО РАН совместно с коллегами из Института прикладной Геофизики и Физического института им. П. Н. Лебедева РАН (ФИАН) откалибровали прибор «Измеритель мощности солнечного излучения» (ультрафиолетовый солнечный спектрометр) — ВУСС-Э. Работы проводились на станции «Космос» ЦКП «СЦСТИ».



Старший научный сотрудник ИЯФ Антон Николенко рассказал НГС о том, когда стоит ждать первых данных со спутника.

— Запуск наблюдал вчера в прямом в эфире. Впечатления, конечно, самые приятные, даже представляю, в какую точку горизонта нужно смотреть, чтобы увидеть спутник. Что касается работы, уже сейчас понятно, что нужно делать для улучшения, мы держим контакт с нашими заказчиками — Институтом прикладной геофизики, а также с Институтом имени Лебедева, которые изготавливали устройство. Срок службы аппарата более 10 лет, но они делаются с большим запасом прочности. Как правило, они работают более 10 лет. Когда всё выйдет в крейсерский режим, на это уйдут даже не дни, а недели, пойдут данные — они очень важны в своём массиве, когда есть долговременные наблюдения и можно смотреть тенденции, — рассказал Антон Николенко.

