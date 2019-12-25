Силовики пришли на Хилокскую и устроили облаву на мигрантов

В Новосибирске силовики устроили проверку на Хилокской — 24 декабря они устроили рейд на нелегальных мигрантов.

— В местах массовой концентрации и трудовой деятельности иностранных граждан на улице Хилокской в Кировском районе полицейские проверили более 70 граждан ближнего зарубежья, 25 из которых были доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.



В итоге в спецприёмнике остались 8 иностранцев, которых будут в будущем выдворять из России.