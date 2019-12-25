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Силовики пришли на Хилокскую и устроили облаву на мигрантов

После рейда в отделении полиции оказались 25 человек

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Нарушителей поместили в спецприёмник

Нарушителей поместили в спецприёмник

В Новосибирске силовики устроили проверку на Хилокской — 24 декабря они устроили рейд на нелегальных мигрантов.

— В местах массовой концентрации и трудовой деятельности иностранных граждан на улице Хилокской в Кировском районе полицейские проверили более 70 граждан ближнего зарубежья, 25 из которых были доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В итоге в спецприёмнике остались 8 иностранцев, которых будут в будущем выдворять из России. 

В конце ноября полиция приехала искать нелегальных мигрантов на улицу Тульскую — после рейда 57 человек увезли в отделение.

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мигрантырейд по мигрантам
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КОММЕНТАРИИ (15)

color
25 дек 2019 в 10:57

Ой, показуха. Вечером подкатите к Красина 58, там тучу их поймать сможете. Но это для вас страшно будет.

Роман (СуперТуз)
25 дек 2019 в 10:58

Ещё бы не пришли - Тамерланчик забашлял столько!

Фото пользователя
25 дек 2019 в 10:57

Очень нужны деньги, годовая премия, все дела...