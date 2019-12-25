На Южно-Чемском водитель сбил женщину, оставил её с переломом и скрылся

Новосибирская Госавтоинспекция объявила в розыск водителя, который сегодня утром сбил женщину на Южно-Чемском жилмассиве и уехал с места ДТП.

По информации ГИБДД, происшествие случилось в 8:15 на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Бронной рядом с остановкой общественного транспорта «2-й Бронный переулок».

— Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался по улице Бронной со стороны улицы Петухова в сторону улицы Прокопьевской и совершил наезд на женщину предположительно 60 лет, — сообщил инспектор группы пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.