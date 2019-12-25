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Происшествия

На Южно-Чемском водитель сбил женщину, оставил её с переломом и скрылся

Пострадавшая попала в больницу с переломом ключицы

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ДТП случилось&nbsp;возле остановки общественного транспорта «2-й Бронный переулок»

ДТП случилось возле остановки общественного транспорта «2-й Бронный переулок»

Новосибирская Госавтоинспекция объявила в розыск водителя, который сегодня утром сбил женщину на Южно-Чемском жилмассиве и уехал с места ДТП.

По информации ГИБДД, происшествие случилось в 8:15 на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Бронной рядом с остановкой общественного транспорта «2-й Бронный переулок».

— Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался по улице Бронной со стороны улицы Петухова в сторону улицы Прокопьевской и совершил наезд на женщину предположительно 60 лет, — сообщил инспектор группы пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.

По его данным, пострадавшую увезли в больницу с переломом ключицы.

— Автомобиль после ДТП скрылся в сторону Прокопьевской, предположительно, серый универсал, — уточнил Владислав Савченков.

Всех очевидцев этого происшествия просят позвонить в ГИБДД по телефонам 232–23–51 или 232–23–21.

В прошлом месяце сотрудникам Госавтоинспекции удалось отыскать водителя «Лэнд Ровера», который сбил пожилого мужчину в Дзержинском районе и оставил его умирать

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розыск водителя
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КОММЕНТАРИИ (5)

Костик
25 дек 2019 в 10:40

Если поймаете-посадить лет на 25.Такие отморозки не должны ездить на дорогах

Гость
25 дек 2019 в 10:42

Всего пять вариантов.
1 Алкаш
2 Лишенец
3 Наркуша
4 Угнал
5 Ссыкло

Феdя
25 дек 2019 в 10:40

И даже неизвестно сибиряк был или нет?