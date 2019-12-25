На Южно-Чемском водитель сбил женщину, оставил её с переломом и скрылся

Новосибирская Госавтоинспекция объявила в розыск водителя, который сегодня утром сбил женщину на Южно-Чемском жилмассиве и уехал с места ДТП.
По информации ГИБДД, происшествие случилось в 8:15 на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Бронной рядом с остановкой общественного транспорта «2-й Бронный переулок».
— Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался по улице Бронной со стороны улицы Петухова в сторону улицы Прокопьевской и совершил наезд на женщину предположительно 60 лет, — сообщил инспектор группы пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.
По его данным, пострадавшую увезли в больницу с переломом ключицы.
— Автомобиль после ДТП скрылся в сторону Прокопьевской, предположительно, серый универсал, — уточнил Владислав Савченков.
Всех очевидцев этого происшествия просят позвонить в ГИБДД по телефонам 232–23–51 или 232–23–21.
В прошлом месяце сотрудникам Госавтоинспекции удалось отыскать водителя «Лэнд Ровера», который сбил пожилого мужчину в Дзержинском районе и оставил его умирать.