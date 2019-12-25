Пешком сквозь сильнейшую метель. Как жители Новосибирска переживают декабрьские снегопады — онлайн с улиц

Новосибирск продолжает заносить снегом. Сильный снегопад начался ещё накануне, 24 декабря, а сегодня город окончательно увяз в пробках. И пока водители транспорта кое-как преодолевают сугробы, отважные новосибирцы штурмуют улицы пешком — для некоторых это самый эффективный способ добраться вовремя.



А как эту погоду переживаете вы? Где сейчас в Новосибирске водителям приходится сложнее всего? А может, вы придумали свой способ борьбы с заторами? Поделитесь с нами — присылайте свои рассказы, фото и видео в редакцию НГС через WhatsApp или Telegram по номеру 8 923 157–00–00.