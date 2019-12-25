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Пешком сквозь сильнейшую метель. Как жители Новосибирска переживают декабрьские снегопады — онлайн с улиц

Пробки, занесённые снегом горожане, большое число ДТП и застрявший транспорт

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Второй день подряд в Новосибирске сильные метели

Второй день подряд в Новосибирске сильные метели

Новосибирск продолжает заносить снегом. Сильный снегопад начался ещё накануне, 24 декабря, а сегодня город окончательно увяз в пробках. И пока водители транспорта кое-как преодолевают сугробы, отважные новосибирцы штурмуют улицы пешком — для некоторых это самый эффективный способ добраться вовремя.

А как эту погоду переживаете вы? Где сейчас в Новосибирске водителям приходится сложнее всего? А может, вы придумали свой способ борьбы с заторами? Поделитесь с нами — присылайте свои рассказы, фото и видео в редакцию НГС через WhatsApp или Telegram по номеру 8 923 157–00–00.

А кому-то сегодняшний снегопад очень даже к лицу.

Вот так выглядит двор жилого дома, куда с начала зимы ни разу не ступала нога дворника.

Двор на улице Объединения, 12 утопает в снегу

Двор на улице Объединения, 12 утопает в снегу

А вот такие кадры новосибирцы выкладывают в соцсетях. Бр-р-р-р, морозно! У вас есть подобное фото? Или классное селфи — как вас заморозило и засыпало снегом сегодня утром? А если вы — бородач и ваша борода сегодня застыла на морозе, то еще лучше! Присылайте кадры нашему дежурному журналисту через WhatsApp или Telegram по номеру 8 923 157–00–00.

Парковочные места возле домов сегодня не пустуют — многие решили отказаться от передвижения на машине из-за риска простоять в многочасовых пробках.

За ночь машины занесло снегом

За ночь машины занесло снегом

Прибывающие на парковку авто тоже быстро засыпает снегом&nbsp;

Прибывающие на парковку авто тоже быстро засыпает снегом 

Сообщения о столкновениях появляются на карте сервиса «Яндекс.Пробки» по всему городу

Сообщения о столкновениях появляются на карте сервиса «Яндекс.Пробки» по всему городу

Из-за сложных погодных условий в ГИБДД поступает в два раза больше заявок, чем обычно.

— Очень тяжёлая ситуация. У нас все экипажи работают на прогон транспорта. На оживлённых перекрёстках работают на ручном регулировании, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

По его словам, в утренние часы в ГАИ обычно поступает около 40 заявок о ДТП, однако сегодня их число выросло вдвое и подходит к 80.

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пробкиСнегопад
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КОММЕНТАРИИ (43)

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25 дек 2019 в 10:15

Главное не то, что очередной снегопад. Главное, как интенсивно снег убирают. А вот этого я не заметил. Такое ощущение, что снегоуборочная техника куда то испарилась.

25 дек 2019 в 10:14

Перед НГ всегда пробки.
При чем тут снегопад и метель?

Фото пользователя
25 дек 2019 в 10:13

Езжу на электричке без пробок.