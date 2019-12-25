Пешком сквозь сильнейшую метель. Как жители Новосибирска переживают декабрьские снегопады — онлайн с улиц

А кому-то сегодняшний снегопад очень даже к лицу.
Вот так выглядит двор жилого дома, куда с начала зимы ни разу не ступала нога дворника.
А вот такие кадры новосибирцы выкладывают в соцсетях. Бр-р-р-р, морозно! У вас есть подобное фото? Или классное селфи — как вас заморозило и засыпало снегом сегодня утром? А если вы — бородач и ваша борода сегодня застыла на морозе, то еще лучше! Присылайте кадры нашему дежурному журналисту через WhatsApp или Telegram по номеру 8 923 157–00–00.
Парковочные места возле домов сегодня не пустуют — многие решили отказаться от передвижения на машине из-за риска простоять в многочасовых пробках.
Из-за сложных погодных условий в ГИБДД поступает в два раза больше заявок, чем обычно.
— Очень тяжёлая ситуация. У нас все экипажи работают на прогон транспорта. На оживлённых перекрёстках работают на ручном регулировании, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.
По его словам, в утренние часы в ГАИ обычно поступает около 40 заявок о ДТП, однако сегодня их число выросло вдвое и подходит к 80.