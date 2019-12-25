Суд оправдал бывшего директора Новосибирского планетария

Его оправдали по статьям о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и отмывании денег (п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ). Судья не нашла в действиях учёного состава преступления, передаёт корреспондент НГС из зала суда.

— В период времени с 2014 по 2017 год руководитель МКУ ДО «ДЮЦ «Планетарий»» сдавал в аренду состоящее на балансе оборудование, а именно видеоаппаратуру, световое и звуковое оборудование, принадлежащее департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, в нарушение установленного мэрией города Новосибирска порядка, без разрешения мэрии города Новосибирска, — рассказывал ранее старший помощник следственного управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.



Как посчитали следователи, за эти услуги руководителю планетария удалось незаконно получить около 700 тысяч рублей. После эти деньги, по версии следствия, он легализовал при помощи подконтрольной организации. Преступления обнаружили оперативники отдела полиции № 6 «Октябрьский».



Сергея Масликова задержали в феврале 2018 года. Сначала директор планетария был под стражей, потом его перевели под домашний арест. По признанию самого Масликова, эта мера пресечения дала ему возможность впервые за многие годы побыть с семьёй и полноценно заняться наукой. Прошлым летом обвиняемого отпустили под подписку о невыезде, а в начале 2019 года уголовное дело Сергея Масликова поступило в Октябрьский районный суд.