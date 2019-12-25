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В Новосибирске фура застряла на трамвайных путях и собрала большую пробку

Из-за инцидента затруднено движение трамваев по маршруту № 15

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Сейчас пробки в Новосибирске оцениваются в максимальные 10 баллов&nbsp;

Сейчас пробки в Новосибирске оцениваются в максимальные 10 баллов 

Сегодня утром 25 декабря фура застряла на трамвайных путях на улице Блюхера — водитель грузовика совершил неудачный разворот. В результате движение трамваев, следующих по маршруту № 15 («Бугринская роща — Юго-Западный ж/м»), заблокировано в оба направления. Согласно данным карты «ЦУГАЭТ», сейчас в районе улицы Блюхера на пересечении с улицей Геодезической как минимум три трамвая № 15 не могут продолжить движение.

Инцидент осложнил движение и другого транспорта в оба направления — по данным сервиса «2ГИС», пробки в Новосибирске достигли максимальной 10-балльной отметки. Самая напряжённая ситуация — на Октябрьском мосту, в районе площади Маркса, на улицах Немировича-Данченко, Блюхера, Большевистская, Троллейная, Широкая, проезд Энергетиков. Также водителям транспорта доставляет трудности сильный снегопад.

— С самого утра очень много заявок по ДТП, но все они с материальным ущербом. Это связано с изменением погодных условий, — подтвердил корреспонденту инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

Из-за сильного снегопада и ветра огромные пробки в Новосибирске были и вчера, а вместо привычных 120–150 заявок в ГИБДД, водители подали более 200 заявок

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пробкизастряла фура
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КОММЕНТАРИИ (23)

Фото пользователя
25 дек 2019 в 09:14

А хозяин фуры не хочет теперь компенсацию выплатить за простой трамваев и оплатить убытки пассажирам? Была бы такая практика - шарахались бы от трамваев!

Фото пользователя
25 дек 2019 в 09:00

Вот если человек вчера стоял в пробках, сегодня выехал и снова стоит - и завтра опять будет в них стоять - это как называется? Да по сути это и есть определение дебилизма: делать одно и тоже и ждать иного результата!

Движняк
25 дек 2019 в 09:00

Меня конечно могут сейчас раскритиковать за такое мнение - но вот если ты водитель фуры, видишь что пока тебя весь день грузят, а на улице идет снег, а тем более зная что в городе до 22 часов просто трешак и тебе не дадут разогнаться, то зачем выезжать? Ведь уже давно известно, что пока не будет места для маневра, пока не вытащят тебя в горку спецтехника, что пока тебе мешаются остальные участники движения - ты не уедешь далеко, потратишь нервы и солярку, придется либо стоять и ждать перегородив дорогу, либо вызвать кого-то на помощь и возможно даже заплатить за это, ну не первый же день за рулем, и все равно едут. Подожди ты 22 - 23 часа - будет пусто и проедете. Давайте, те кто считает что это его работа, что ему деваться некуда, что там хозяин видит что он стоит на месте, что сроки - пожалуйста - вот они выезжают и сами стоят и другие стоят, а тратят деньги и время все.