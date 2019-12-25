В Новосибирске фура застряла на трамвайных путях и собрала большую пробку

Движняк 25 дек 2019 в 09:00

Меня конечно могут сейчас раскритиковать за такое мнение - но вот если ты водитель фуры, видишь что пока тебя весь день грузят, а на улице идет снег, а тем более зная что в городе до 22 часов просто трешак и тебе не дадут разогнаться, то зачем выезжать? Ведь уже давно известно, что пока не будет места для маневра, пока не вытащят тебя в горку спецтехника, что пока тебе мешаются остальные участники движения - ты не уедешь далеко, потратишь нервы и солярку, придется либо стоять и ждать перегородив дорогу, либо вызвать кого-то на помощь и возможно даже заплатить за это, ну не первый же день за рулем, и все равно едут. Подожди ты 22 - 23 часа - будет пусто и проедете. Давайте, те кто считает что это его работа, что ему деваться некуда, что там хозяин видит что он стоит на месте, что сроки - пожалуйста - вот они выезжают и сами стоят и другие стоят, а тратят деньги и время все.