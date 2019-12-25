В Новосибирске фура застряла на трамвайных путях и собрала большую пробку

Сегодня утром 25 декабря фура застряла на трамвайных путях на улице Блюхера — водитель грузовика совершил неудачный разворот. В результате движение трамваев, следующих по маршруту
Инцидент осложнил движение и другого транспорта в оба направления — по данным сервиса «2ГИС», пробки в Новосибирске достигли максимальной 10-балльной отметки. Самая напряжённая ситуация — на Октябрьском мосту, в районе площади Маркса, на улицах Немировича-Данченко, Блюхера, Большевистская, Троллейная, Широкая, проезд Энергетиков. Также водителям транспорта доставляет трудности сильный снегопад.
— С самого утра очень много заявок по ДТП, но все они с материальным ущербом. Это связано с изменением погодных условий, — подтвердил корреспонденту инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.
Из-за сильного снегопада и ветра огромные пробки в Новосибирске были и вчера, а вместо привычных 120–150 заявок в ГИБДД, водители подали более 200 заявок.