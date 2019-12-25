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Работа

Новосибирцы признались, какие вакансии они искали чаще всего в этом году

Неожиданной популярностью у горожан пользовалась работа в Академгородке

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Самыми активными соискателями в этом году были новосибирцы в возрасте от 25 до 34 лет

Самыми активными соискателями в этом году были новосибирцы в возрасте от 25 до 34 лет

Аналитики портала Зарплата.ру подвели итоги года, рассказав о самых востребованных у новосибирцев профессиях, популярных требованиях и активных соискателях.

— Топ-3 профессий, которые искали жители Новосибирска в текущем году, выглядит так: на первом месте бухгалтер, на втором — водитель, а на третьем — администратор, — сообщили авторы исследования.

Чаще всего новосибирцы искали работу с ежедневными выплатами. Ещё одно популярное требование — работа в Академгородке. На третьем по популярности месте в числе требований, судя по поисковым запросам, — временная подработка.

— Чаще в этом году работу искали люди в возрасте от 25 до 34 лет — их оказалось 36% от всех пользователей. Четверть активных соискателей составили горожане от 35 до 44 лет, 16% — от 45 до 54 лет, 13% — от 18 до 24 лет, 6% — от 55 и старше, а 3% — младше 18 лет. При этом женщины искали работу чаще, чем мужчины — 57% пользователей против 43%, — добавили специалисты.

Статистика несколько отличается от прошлого года — тогда новосибирцы в возрасте 35–44 лет искали работу реже, чем сейчас, а вот люди в возрасте 25–34 лет, наоборот, были более активны в поисках.

Самым горячим месяцем по поиску работы, по данным аналитиков, стал март, а день недели — понедельник.

Накануне новосибирцы рассказали, что начальство просит их скидываться на новогодние корпоративы (в среднем 1000–3000 рублей), а потому около 20% работников компаний планируют не посещать праздничное торжество.

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КОММЕНТАРИИ (9)

Фото пользователя
25 дек 2019 в 08:28

Второе место водитель -спасибо перевозчикам( такси,маршрутки)потому как как там всегда вакансия открыта, да и дают возможность некоторые ИП отучиться за их счёт, получить права .Потом правда вычет из-за зарплаты,но зато есть права и работа .А сейчас маршрутки уберут, а на те автобусы, которые будут и придут-дай бог конечно, то тоже фиг устроятся люди ,места будут недоступны большинству.

Фото пользователя
25 дек 2019 в 08:19

Так понятно, в окадэме самые дорагие квартиры, чистый воздух, лес, море и ботсад.
Кому после такого захочется жить в сером пыльном битоне где пробочники стоят годами)))

знаток
25 дек 2019 в 09:15

Академ лидирует в списке поиска, это и понятно - единственное место где можно найти более-менее интеллектуальную работу.