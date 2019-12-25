Новосибирцы признались, какие вакансии они искали чаще всего в этом году

Самыми активными соискателями в этом году были новосибирцы в возрасте от 25 до 34 лет

Чаще всего новосибирцы искали работу с ежедневными выплатами. Ещё одно популярное требование — работа в Академгородке. На третьем по популярности месте в числе требований, судя по поисковым запросам, — временная подработка.

— Топ-3 профессий, которые искали жители Новосибирска в текущем году, выглядит так: на первом месте бухгалтер, на втором — водитель, а на третьем — администратор, — сообщили авторы исследования.

— Чаще в этом году работу искали люди в возрасте от 25 до 34 лет — их оказалось 36% от всех пользователей. Четверть активных соискателей составили горожане от 35 до 44 лет, 16% — от 45 до 54 лет, 13% — от 18 до 24 лет, 6% — от 55 и старше, а 3% — младше 18 лет. При этом женщины искали работу чаще, чем мужчины — 57% пользователей против 43%, — добавили специалисты.



Статистика несколько отличается от прошлого года — тогда новосибирцы в возрасте 35–44 лет искали работу реже, чем сейчас, а вот люди в возрасте 25–34 лет, наоборот, были более активны в поисках.



Самым горячим месяцем по поиску работы, по данным аналитиков, стал март, а день недели — понедельник.



Накануне новосибирцы рассказали, что начальство просит их скидываться на новогодние корпоративы (в среднем 1000–3000 рублей), а потому около 20% работников компаний планируют не посещать праздничное торжество.

