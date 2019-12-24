— Это праздник Рождества Христова, который празднуют все христиане, по всему миру: и православные, и католики. Но православная церковь в России празднует по юлианскому календарю — 7 января, а большая часть христиан — католики, протестанты — празднует 25 декабря. Смысл события понятен — рождение на Земле младенца Иисуса, сына божьего, — рассказал корреспонденту НГС диакон Владимир.

В Кафедральном соборе Преображения Господня в Центральном районе Новосибирска прошло празднование сочельника — католики разыграли традиционную рождественскую сценку, посвящённую рождению Иисуса Христа, а затем провели торжественное богослужение.

По словам диакона Владимира, Рождество — один из самых важных христианских праздников:

— Очень красивый праздник и торжественное богослужение в рождественскую ночь. Это сочельник — ночь накануне Рождества. Вообще, богослужение должно начинаться в 12 часов ночи, но это в католических странах, где много храмов, они в шаговой доступности. В Новосибирске два храма, поэтому мы делаем это раньше, в 20 часов, — добавил диакон.

