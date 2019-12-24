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Культура

Католики отметили сочельник в Кафедральном соборе — смотрим 10 завораживающих кадров со службы

Прихожанам показали рождественскую сценку, а затем провели торжественное богослужение

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Торжество длилось два часа

Торжество длилось два часа

В Кафедральном соборе Преображения Господня в Центральном районе Новосибирска прошло празднование сочельника — католики разыграли традиционную рождественскую сценку, посвящённую рождению Иисуса Христа, а затем провели торжественное богослужение. 

— Это праздник Рождества Христова, который празднуют все христиане, по всему миру: и православные, и католики. Но православная церковь в России празднует по юлианскому календарю — 7 января, а большая часть христиан — католики, протестанты — празднует 25 декабря. Смысл события понятен — рождение на Земле младенца Иисуса, сына божьего, — рассказал корреспонденту НГС диакон Владимир. 

Как правило, перед началом богослужения молодежь и дети показывают рождественскую сценку

Как правило, перед началом богослужения молодежь и дети показывают рождественскую сценку

По словам диакона Владимира, Рождество — один из самых важных христианских праздников:

— Очень красивый праздник и торжественное богослужение в рождественскую ночь. Это сочельник — ночь накануне Рождества. Вообще, богослужение должно начинаться в 12 часов ночи, но это в католических странах, где много храмов, они в шаговой доступности. В Новосибирске два храма, поэтому мы делаем это раньше, в 20 часов, — добавил диакон.

«Ещё одна традиция в католической церкви: перед началом богослужения молодежь устраивает такое театрализованное представление на рождественскую тему»,&nbsp;— рассказывает Владимир

«Ещё одна традиция в католической церкви: перед началом богослужения молодежь устраивает такое театрализованное представление на рождественскую тему», — рассказывает Владимир

По словам диакона, дети тщательно готовятся к выступлению: репетируют и делают специальные костюмы. Кроме того, артисты изготавливают декорации и фигурки младенца Иисуса, Иосифа и Марии&nbsp;

По словам диакона, дети тщательно готовятся к выступлению: репетируют и делают специальные костюмы. Кроме того, артисты изготавливают декорации и фигурки младенца Иисуса, Иосифа и Марии 

Иногда, по словам диакона, в рождественскую сценку вводят современные элементы, но в этом году в соборе показали классический сюжет

Иногда, по словам диакона, в рождественскую сценку вводят современные элементы, но в этом году в соборе показали классический сюжет

После сценки началось торжественное богослужение

После сценки началось торжественное богослужение

В соборе было много людей

В соборе было много людей

На торжественную мессу пришли люди разного возраста

На торжественную мессу пришли люди разного возраста

В католических странах рождественские богослужения проходят в 12 часов ночи

В католических странах рождественские богослужения проходят в 12 часов ночи

Рождественское богослужение традиционное для новосибирских католиков. Посмотрите, каким оно было в прошлом году.

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христианствомесса
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КОММЕНТАРИИ (5)

Аня
24 дек 2019 в 23:09

Интересно, не католикам можно присутствовать?

...
24 дек 2019 в 23:11

очень красиво! а как туда попасть?

Гость
24 дек 2019 в 23:10

Название какое-то не приятное.