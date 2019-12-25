Сибирячка с розовыми волосами снялась в откровенном клипе рэпера Моргенштерна о молодости плейбоя

Софу Макурину сложно не заметить среди других девушек Фото: скриншот youtube.com

Популярная танцовщица в направлении pole dance Софа Макурина снялась в клипе на песню Yung Hefner скандального рэпера Моргенштерна. Софа исполнила несколько трюков на пилоне и трижды появилась в клипе. Сибирячку легко узнать среди толпы по ярко-розовым волосам и татуировкам.



Софе Макуриной 28 лет, она живет в Москве и развивает свою танцевальную школу Sofa Dance, участвует в соревнованиях разной сложности в направлении pole dance exotic и занимает призовые места. Сама Софа неоднократно повторяла в своем профиле в Instagram, что у нее нет спортивного прошлого. Танцами занимается 6 лет.



Комментировать то, каким образом она попала на съемки клипа к Моргенштерну, Софа отказалась, в соцсетях видео не афишировала, выложила только 15-секундный ролик в историю в Instagram.

Софа выполнила несколько элементов на пилоне и часть партера на полу Фото: скриншот youtube.com

Как и остальное творчество рэпера, трек Yung Hefner не стал исключением — текст состоит из обилия ненормативной лексики. В клипе Моргенштерн развлекается в обществе девушек, пьет вино и плавает в бассейне — так, по его мнению, проводил время молодой Хью Хэфнер — издатель, основатель и шеф-редактор журнала «Playboy». В клипе девушки танцуют в кроличьих ушах: кролик — символ журнала.

Софу всегда лекго узнать по ярко-розовым волосам Фото: скриншот youtube.com