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Сибирячка с розовыми волосами снялась в откровенном клипе рэпера Моргенштерна о молодости плейбоя

Pole dance танцовщица Софа Макурина исполнила для видео несколько эффектных трюков на пилоне

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Софу Макурину сложно не заметить среди других девушек&nbsp;

Софу Макурину сложно не заметить среди других девушек 

Популярная танцовщица в направлении pole dance Софа Макурина снялась в клипе на песню Yung Hefner скандального рэпера Моргенштерна. Софа исполнила несколько трюков на пилоне и трижды появилась в клипе. Сибирячку легко узнать среди толпы по ярко-розовым волосам и татуировкам. 

Софе Макуриной 28 лет, она живет в Москве и развивает свою танцевальную школу Sofa Dance, участвует в соревнованиях разной сложности в направлении pole dance exotic и занимает призовые места. Сама Софа неоднократно повторяла в своем профиле в Instagram, что у нее нет спортивного прошлого. Танцами занимается 6 лет. 

Комментировать то, каким образом она попала на съемки клипа к Моргенштерну, Софа отказалась, в соцсетях видео не афишировала, выложила только 15-секундный ролик в историю в Instagram. 

Софа выполнила несколько элементов на пилоне и часть партера на полу

Софа выполнила несколько элементов на пилоне и часть партера на полу

Как и остальное творчество рэпера, трек Yung Hefner не стал исключением — текст состоит из обилия ненормативной лексики. В клипе Моргенштерн развлекается в обществе девушек, пьет вино и плавает в бассейне — так, по его мнению, проводил время молодой Хью Хэфнер — издатель, основатель и шеф-редактор журнала «Playboy». В клипе девушки танцуют в кроличьих ушах: кролик — символ журнала. 

Софу всегда лекго узнать по ярко-розовым волосам&nbsp;

Софу всегда лекго узнать по ярко-розовым волосам 

Другая танцовщица из Новосибирска, Юлианна Кобцева выпустила видеоролик перед премьерой авторского эротического спектакля. По словам Юлианны, это уникальное и провокационное шоу, подготовка к которому началась ещё в марте этого года. 

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Софа Макуринасъемка клипаМоргенштернрэпер
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КОММЕНТАРИИ (15)

Фото пользователя
25 дек 2019 в 09:02

Точно чудо в перьях

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25 дек 2019 в 09:04

Боже как пошло -то все..А эти малиновые « подштанники» и стойка с откляченной попой и губами-варениками перед телефоном это вообще..

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25 дек 2019 в 09:09

Господи, дай мне сил развидеть и забыть этот ужас 😳