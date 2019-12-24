Водитель «Тойоты» погиб в ДТП с грузовиком на новосибирской трассе

Днем 24 декабря на трассе «Иртыш» в Новосибирской области грузовик МАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с «Тойотой».
— Сегодня около 12.05 на 1307-м км автодороги Р-254 в Чулымском районе произошло столкновение грузового автомобиля МАЗ и легкового автомобиля «Тойота Пробокс». По предварительной информации, грузовик выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП погиб водитель «Тойоты», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В ведомстве добавили, что на месте работают сотрудники полиции, устанавливают обстоятельства происшествия.
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Вечером 20 декабря в аварии под Новосибирском погиб молодой водитель вместе с пассажиром — водитель решил обогнать попутный автомобиль и выехал на встречную полосу. Знакомая водителя и пассажира из ВАЗа собщила, что водителя звали Александр Верёвочкин, а пассажира — Дмитрий Зенкин, неделю назад он вернулся из армии. Молодые люди дружили с детского сада. Откуда они возвращались этим вечером — рассказала их знакомая.