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Происшествия

Водитель «Тойоты» погиб в ДТП с грузовиком на новосибирской трассе

Грузовик выехал на встречную полосу

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Авария произошла около 12 часов&nbsp;

Авария произошла около 12 часов 

Днем 24 декабря на трассе «Иртыш» в Новосибирской области грузовик МАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с «Тойотой».

— Сегодня около 12.05 на 1307-м км автодороги Р-254 в Чулымском районе произошло столкновение грузового автомобиля МАЗ и легкового автомобиля «Тойота Пробокс». По предварительной информации, грузовик выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП погиб водитель «Тойоты», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. 

В ведомстве добавили, что на месте работают сотрудники полиции, устанавливают обстоятельства происшествия.

Если вы стали очевидцем события или вам известно что-то о случившемся, сообщите об этом в редакцию НГС через кнопку «Сообщи свою новость» на главной странице, на почту news@ngs.ru или через мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8–923–157–00–00.

Вечером 20 декабря в аварии под Новосибирском погиб молодой водитель вместе с пассажиром — водитель решил обогнать попутный автомобиль и выехал на встречную полосу. Знакомая водителя и пассажира из ВАЗа собщила, что водителя звали Александр Верёвочкин, а пассажира — Дмитрий Зенкин, неделю назад он вернулся из армии. Молодые люди дружили с детского сада. Откуда они возвращались этим вечером — рассказала их знакомая.

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дтпнсо
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КОММЕНТАРИИ (4)

с богаткова
24 дек 2019 в 19:03

На трассе, тем более в такую погоду, надо соблюдать скоростной режим и другие правила дорожного движения. Не все, конечно, ДТП можно избежать таким образом, но многие. Жаль, что не все это понимают или слишком поздно. Сочувствую семье.

Богатковский
24 дек 2019 в 19:02

Добавьте в профиль (чтобы всем было видно) счетчик непрочитанных сообщений (ответов к комментариям). Ведь я их не читаю (времени нет) столько уже скопилось. 😁

Фото пользователя
24 дек 2019 в 19:00

Соболезную, но нужно всегда быть осторожнее на трассе с грузовиками.