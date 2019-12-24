«Сами покупают мишуру и украшения»: на линию в Новосибирске вышли новогодние троллейбусы

В Новосибирске на линию начали выходить украшенные к Новому году троллейбусы.
В Ленинском троллейбусном филиале «Горэлектротранспорта» корреспонденту НГС сказали, что пять украшенных троллейбусов, в частности, ходят по маршруту
— Это не какой-то приказ сверху, салон украшают кондуктор с водителем по собственной инициативе. Сами покупают мишуру, украшения, складываются и развешивают всё в салоне, чтобы создать новогоднее настроение себе и пассажирам, — рассказала начальник цеха эксплуатации филиала
Сколько именно тратит экипаж на украшение одного троллейбуса, в транспортном цехе не уточнили. У некоторых экипажей украшения остались с прошлого года — тогда тоже украшали троллейбусы к Новому году. Идея понравилась, и её решили повторить снова, уточнили в МКП.
Если вы попали в украшенный к Новому году автобус, троллейбус или трамвай — присылайте нам фото в редакцию НГС через WhatsApp или Telegram по номеру 8 923 157–00–00.
На прошлой неделе НГС рассказывал, как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь. На чём можно будет уехать после часа ночи — рассказывается здесь.