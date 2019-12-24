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Дороги и транспорт Новый год-2020

«Сами покупают мишуру и украшения»: на линию в Новосибирске вышли новогодние троллейбусы

Водители и кондукторы подготовили их к Новому году

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В некоторых троллейбусах Новосибирска подготовились к Новому году

В некоторых троллейбусах Новосибирска подготовились к Новому году

В Новосибирске на линию начали выходить украшенные к Новому году троллейбусы. 

В Ленинском троллейбусном филиале «Горэлектротранспорта» корреспонденту НГС сказали, что пять украшенных троллейбусов, в частности, ходят по маршруту № 24. Также, по данным работников троллейбусов, украшенный состав ходит и по маршруту № 5. 

— Это не какой-то приказ сверху, салон украшают кондуктор с водителем по собственной инициативе. Сами покупают мишуру, украшения, складываются и развешивают всё в салоне, чтобы создать новогоднее настроение себе и пассажирам, — рассказала начальник цеха эксплуатации филиала № 3 МКП «Горэлектротранспорт» «Ленинский троллейбусный» Ольга Анисимова.

Сколько именно тратит экипаж на украшение одного троллейбуса, в транспортном цехе не уточнили. У некоторых экипажей украшения остались с прошлого года — тогда тоже украшали троллейбусы к Новому году. Идея понравилась, и её решили повторить снова, уточнили в МКП.

Если вы попали в украшенный к Новому году автобус, троллейбус или трамвай — присылайте нам фото в редакцию НГС через WhatsApp или Telegram по номеру 8 923 157–00–00.

Среди украшений не только мишура, но и ёлочные игрушки

Среди украшений не только мишура, но и ёлочные игрушки

Кондукторы и водители самостоятельно украшают салоны

Кондукторы и водители самостоятельно украшают салоны

Украшения заметили, в частности, на маршруте <nobr class="_">№&nbsp;24</nobr>

Украшения заметили, в частности, на маршруте № 24

На прошлой неделе НГС рассказывал, как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь. На чём можно будет уехать после часа ночи — рассказывается здесь.

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новый год
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КОММЕНТАРИИ (2)

Фото пользователя
24 дек 2019 в 19:54

"Я подгребал к району когда светало,
Мимо ехал траллик в сторону металла.
Телка в желтой робе тротуар подметала,
В её пакет попутно падала под пиво тара"....(с)😁

Фото пользователя
24 дек 2019 в 19:52

Судя по фото красиво получилось, хотя не езжу в троллейбусах.