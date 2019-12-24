«Сами покупают мишуру и украшения»: на линию в Новосибирске вышли новогодние троллейбусы

В некоторых троллейбусах Новосибирска подготовились к Новому году

В Новосибирске на линию начали выходить украшенные к Новому году троллейбусы.

В Ленинском троллейбусном филиале «Горэлектротранспорта» корреспонденту НГС сказали, что пять украшенных троллейбусов, в частности, ходят по маршруту № 24. Также, по данным работников троллейбусов, украшенный состав ходит и по маршруту № 5.