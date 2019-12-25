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Зима

Синоптики рассказали, когда температура в Новосибирской области опустится до –33 градусов

Не самый благоприятный прогноз для любителей мягкой погоды — придут метели, снегопады и холода

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К концу рабочей недели в Новосибирскую область ворвётся волна холода&nbsp;

К концу рабочей недели в Новосибирскую область ворвётся волна холода 

Новосибирскую область в ближайшие дни накроет волной резкого похолодания — температура опустится до –33 градусов.

— 25 и 26 декабря юг Западной Сибири будет находиться в зоне довольно активной, интенсивной циклонической деятельности. В Новосибирской области мы ждём сильные снегопады, но ветер ослабнет до 15–18 м/с, — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

В эти дни, по его словам, в Новосибирске будет «температура примерно одного порядка»: от 9 до 15 градусов мороза ночью, при прояснении, в северных районах до –24 градусов. 25 декабря ожидается –4... –9 градусов, 26 декабря температура начнёт понижаться до –9... –14 градусов по северо-западу — до –20.

— 27-го числа [в Новосибирской области] произойдёт резкое усиление морозов, обвал холодного антициклона с севера. Осадки прекратятся, и температура существенно понизится — до 28–33 градусов мороза. Это в ночные часы. Днём температура будет в основном в пределах от 24 до 29 градусов мороза. Ветер ослабеет, — добавил синоптик.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, днём 27 декабря в Новосибирске ожидается до –26 градусов, а ночью до –30 градусов. 

Сильные снегопады и ветер стали причиной серьёзных пробок 23 декабря. О том, как новосибирцам было сложно передвигаться на транспорте по городу, мы рассказывали в онлайн-трансляции.

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КОММЕНТАРИИ (15)

Фото пользователя
25 дек 2019 в 07:33

Прикольно будет, в самый разгар новогоднего безумия минимум половина корытец замёрзнет) хоть без пробок поездить можно будет

Фото пользователя
25 дек 2019 в 07:37

Может выморозит машины с дорог, а 😏

Фото пользователя
25 дек 2019 в 08:37

Сегодня, может, полегче будет. Часть оленей со дворов не смогла выехать.