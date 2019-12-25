Синоптики рассказали, когда температура в Новосибирской области опустится до –33 градусов

Новосибирскую область в ближайшие дни накроет волной резкого похолодания — температура опустится до –33 градусов.
— 25 и 26 декабря юг Западной Сибири будет находиться в зоне довольно активной, интенсивной циклонической деятельности. В Новосибирской области мы ждём сильные снегопады, но ветер ослабнет до 15–18 м/с, — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.
В эти дни, по его словам, в Новосибирске будет «температура примерно одного порядка»: от 9 до 15 градусов мороза ночью, при прояснении, в северных районах до –24 градусов. 25 декабря ожидается –4... –9 градусов, 26 декабря температура начнёт понижаться до –9... –14 градусов по северо-западу — до –20.
— 27-го числа [в Новосибирской области] произойдёт резкое усиление морозов, обвал холодного антициклона с севера. Осадки прекратятся, и температура существенно понизится — до 28–33 градусов мороза. Это в ночные часы. Днём температура будет в основном в пределах от 24 до 29 градусов мороза. Ветер ослабеет, — добавил синоптик.
По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, днём 27 декабря в Новосибирске ожидается до –26 градусов, а ночью до –30 градусов.
Сильные снегопады и ветер стали причиной серьёзных пробок 23 декабря. О том, как новосибирцам было сложно передвигаться на транспорте по городу, мы рассказывали в онлайн-трансляции.