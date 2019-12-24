Сорок слабаков! Колонка разгневанной женщины о мужчинах, молящихся против закона о домашнем насилии

Оксана Маклакова не понимает мужчин, которые молятся против принятия закона о домашнем насилии Фото: Анна Рыбакова / E1.RU

В субботу по всей стране, прошли молебны против закона о домашнем насилии. Их организовали активисты движения «Сорок сороков». По мнению мужчин, закон развяжет руки государству, которое, защищая жертв тиранов и абьюзеров, начнет вмешиваться в семейные дела. По мнению участников молебна, готовящийся закон «открывает широкие возможности доступа в личную жизнь семей». До этого православные активисты устраивали акцию и в Новосибирске. Главный редактор Е1.RU Оксана Маклакова в ответ на молебен решила рассказать поборникам морали и нравственности о том, что на самом деле представляет из себя закон, против которого они молятся.

Это новость за гранью добра и зла. В стране, где, по данным МВД, только за девять месяцев этого года 15 381 женщина пострадала от рук домашних тиранов (в цифре не указывается, сколько из них убито), десятки сильных и независимых мужчин в прекрасный субботний день выходят на молебен «против закона о домашнем насилии». То есть вместо того, чтобы колотить с детьми скворечники или помочь женам с предновогодней уборкой квартиры, они идут в храм и молятся, чтобы распущенные общественники-либералы не надоумили депутатов принять безнравственный, по их мнению, закон. Идут и молятся не за мир во всем мире, не за здоровье близких, а за то, чтобы никто не лез в семью, где все тайно и свято. Даже если муж и поколотит когда жену или повоспитывает розгами детей — то все это не иначе как из соображений высшего морального порядка и во имя нравственности.

Замолвили ли эти рыцари в своем молебне словечко о неприкосновенности многодетного отца из Ленинградской области, который семь лет насиловал свою дочь, а всех остальных детей и жену держал под страхом расстрела? За сотни и тысячи других мужчин, которые избежали наказания, выплатили штраф из семейного бюджета (ведь после декриминализации побоев это единственное наказание, которое осталось) и продолжают тихо-мирно, за семью печатями, в священной семейной тайне издеваться, бить и унижать?



По данным правозащитников организации «Женский юрист», около 70 процентов женщин в нашей стране в той или иной степени сталкивались с домашним насилием. И только 30% рискнули обратиться за помощью в правоохранительные органы. Впрочем, и из этих тридцати добрая половина легко могла «передумать» и забрать заявление. Именно поэтому в полиции так не любят эти дела — они чаще всего разваливаются на середине. Потому что священная тайна, потому что «нельзя выносить сор из избы». И в конце концов, прежде чем идти на свой молебен-протест (кстати, с точки зрения религии это вообще законный жанр?), изучили ли вы, дорогие мужчины, хоть сколько-нибудь закон, против которого так воюете? Вы говорите — неприкосновенность семьи. Неужели вы не знаете, что вмешательство в семью уже регламентировано действующим законом и органы опеки вправе, например, забрать ребенка из родного дома, если посчитают, что там его жизни и здоровью что-то угрожает.

Ведь если бы вы, прежде чем ловить пустой хайп и устраивать странные молебны, удосужились познакомиться с законопроектом, который в начале января общественники внесут на рассмотрение в Думу, то наверняка знали бы, что речь в нем идет главным образом о профилактике домашнего насилия, да ведь он так и называется — «Проект закона о профилактике семейно-бытового насилия в РФ».

Он разбирается с терминами, классифицирует виды насилия от психологического до финансового, это когда один из супругов отбирает у другого зарплату или шантажирует деньгами. Но самое главное преимущество законопроекта — там появляется статья о «судебном защитном предписании» или охранном ордере. Новый закон говорит о том, что нужно ограничить право абьюзера-тирана-насильника приближаться к своей жертве, преследовать ее по телефону или в интернете. Сначала на 30 дней, а если нарушитель не одумается, то на 60. Ведь основная беда в том, что домашнее насилие — это заколдованный круг, рано или поздно все повторится. И поэтому так важно, что закон не просто ограничивает права «субъекта домашнего насилия», но то, что новый закон предполагает обязательные КУРСЫ РЕАБИЛИТАЦИИ — работа с психологом, работа в группах. То, что вы, доблестные стражи домашних тайн, называете развалом устоев, на самом деле шанс спасти и сохранить семью. Шанс цивилизованный и проверенный на практике. Закон не просто защищает женщину от побоев и угроз, закон предусматривает специальные курсы для мужчин-агрессоров, которые научат, как выходить из этих ситуаций и как не входить в них. Понятно, что с организационной точки зрения остается масса вопросов — будет ли государство гарантировать женщине убежище на время всех этих профилактических работ, ведь женщины часто сбегают из семьи с ребенком на руках, без вещей, денег и документов? Каким образом будет контролироваться исполнение охранного ордера? И многие другие.



Но все-таки, дорогие мужчины, может быть, вместо того чтобы молиться против принятия этого закона, вы предложите свой вариант решения проблемы — в каком-то понятном и приемлемом для светского государства формате?

Нужен ли, по-вашему мнению, закон о профилактике домашнего насилия?