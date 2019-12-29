29 декабря воскресенье
СЕЙЧАС -15°С
Пробки 3/10
usd 62.03
eur 69.03
СЕЙЧАС -15°С
Пробки 3/10
usd 62.03
eur 69.03
Фото пользователя

Анатолий Ефремов

Вождь редакций СГП
Фото пользователя

Анатолий Ефремов

Вождь редакций СГП

Все новости

Все новости
Страна и мир Мнение

«Пока царь игнорирует, гуляй отчаянно»: для чего на самом деле нужен закон о домашнем насилии

Когда здоровые мужики молятся, чтобы им не запретили бить жен, — это страшно и смешно

653
22 Обсудить

Поделиться

Приверженцы «традиционных семейных ценностей» считают, что закон о домашнем насилии разрушит институт семьи

Приверженцы «традиционных семейных ценностей» считают, что закон о домашнем насилии разрушит институт семьи

В эти выходные в России прошли молебны против принятия закона о домашнем насилии. Приверженцы «традиционных семейных ценностей» считают, что он разрушит институт семьи. Медиаменеджер Анатолий Ефремов полагает, что там, где царит насилие, закону разрушать уже нечего.

В десять вечера мне падает сообщение от главреда: «Толик, напиши колонку про закон о домашнем насилии. Тут «Сорок сороков» устроили по всей стране молебны против этого закона. Мужики, взрослые, сильные, молятся о том, чтобы им не запретили бить баб». Звучит это и смешно, и страшно. Вот те тысячи человек, которые набились в эти выходные в храмы по всей стране, говорят, что закон о домашнем насилии уничтожит институт семьи. И это аргумент, который изначально зиждется на искореженной логике.

Нет семьи там, где есть насилие столь очевидное и разрушительное, что его жертв надо защищать с помощью полиции и судебных решений. Ссорятся и скандалят все, где-то может кружка полететь в стену, где-то непослушного ребенка шлепнут по заднице. И это, может, не совсем нормально, но естественно. А там, где жена и/или дети ходят с ушибами и синяками, нет никаких отношений. По крайней мере, таких, которые стоило бы оберегать от закона о домашнем насилии.

Я, в общем-то, тоже против того, чтобы государство лезло в дела семьи. Есть много дурацких и грустных историй о том, как опека пытается оторвать детей от родителей по часто надуманным и формальным причинам, и на примере этих историй видно, какая дорога у нас вымощена благими начинаниями. Только вот закон о домашнем насилии — это в первую очередь закон о насилии, а не о семье. Проживание на одной жилплощади, штампы в паспортах и прочие атрибуты совместного быта не дают права одному человеку полностью властвовать над жизнью другого.

Но сейчас все выглядит так, как будто государство и общество незримо поддерживают «семейное крепостничество». Декриминализация побоев, былинное «когда убьют, тогда и приходите», полное отсутствие институтов защиты и реабилитации жертв домашнего насилия, невозможность публичного обвинения агрессора (для такого обвинения не нужно заявление от пострадавшего) — это только самые критические моменты. А есть же еще равнодушие полиции и окружающих, осуждение обществом самих жертв («Бьет — значит любит, какое заявление о побоях?»). В этой благостной среде прекрасно цветут махровые традиции домостроя.

Закон о домашнем насилии, конечно, не исправит все в одночасье. Возможно даже, что, когда его примут, он будет отличаться от своего проекта, как вентилятор от вертолета. И все же его принятие запустит один важный процесс. Люди с «традиционными» (читай: средневековыми) ценностями смотрят на царя-батюшку. Пока царь-батюшка игнорирует, гуляй отчаянно, рви меха, бей жену, чтоб юшка во все стороны летела. Закон о домашнем насилии как минимум означает, что государственно-чиновничья махина крепостничество игнорировать перестала. И у поборников традиций диссонанс в голове: как это моя семья перестанет быть моей собственностью?

Не у всех, конечно. Кто-то из себя строит рабовладельца, а дома бегает перед женой «на цирлах». Кто-то настолько психопат, что новости об этом законе ему как мертвому припарка. А кто-то вот — в «Сорок сороков» флешмобы устраивает по всей стране. Хотя мог бы строить традиционную семью в избушке на пять углов с лучиной, с баней по-черному, с подъемами в пять утра. До позднего вечера в поле с бороной возиться, оброк и десятину платить. Кормить десять голодных ртов по лавкам. Разве не это самая желанная жизнь для приверженца домостроя?

Согласны с автором?

    Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

    Автор

    оцените материал

    • ЛАЙК 0
    • СМЕХ 0
    • УДИВЛЕНИЕ 0
    • ГНЕВ 1
    • ПЕЧАЛЬ 0

    Поделиться

    Поделиться

    молебенСорок Сороковзакон о домашнем насилии
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (22)

    Гость
    29 дек 2019 в 19:20

    Проблема в том,что женщины ищут альфачей.Также проблема в том,что после первого удара они не готовы расстаться,т.к. боятся стать разведенкой,особенно если есть дети.так что закон никак не поможет.Надо чтобы женщины изменились.Полно нормальных адекватных мужчин.

    Гость
    29 дек 2019 в 19:22

    Мужиков загоняют со всех сторон в правовые рамки.Это приведет к увеличению количества рсп и рбп.

    Гость
    29 дек 2019 в 19:33

    Законов у нас до одного места.А что с них толку.Вон бабки отбирающие ребёнка из приёмной семьи, причём против воли ребёнка, тоже орут что все по закону.
    Вот зачем нужен этот закон?
    Есть загс, есть суд, пошла и развелась.
    Ещё пример- стрелял на вокзале в Кузне, потом вломил здесь в ресторане и что посадили?
    Теперь будет так, поскандалили соседи, вызывай полицию и говори, что мужик свою жену тиранит.Мужика на зону, т.к никто разбираться не будет, есть заява от соседей, значит там точно семейный тиран.А если ещё и жена подтвердит, то каюк мужику.
    Или допустим приходит муж домой пораньше, а жена с соседом в кровати.
    Он их пинками выгнал из дома, она заяву, он на зону, а она с соседом в кровать.А квартира то мужика, кровать он тоже покупал.А она вообще ни дня не работала.