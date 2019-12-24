«Попросим явиться»: у прокуратуры возникли вопросы к Славе Степанову из-за фото новосибирского катка

Новосибирская транспортная прокуратура заинтересовалась снимком новогоднего катка в Театральном сквере, который фотограф Слава Степанов сделал с высоты.
— Славе Степанову мы позвоним и попросим явиться его в прокуратуру. Пока это в планах, — рассказала корреспонденту НГС представитель Новосибирской транспортной прокуратуры Евгения Жбирь.
По её словам, в рамках дачи объяснений будет установлено, есть ли у Славы Степанова разрешение на использование полёта — «получал ли он его в аэронавигации», а также есть ли у него план полёта и разрешение органов местного самоуправления.
— Если он все эти документы нам предоставит, то вопрос о привлечении его к административной ответственности будет снят. Если нет — будет инициировано возбуждение административного производства по ч. 2 ст.11.4 КоАП РФ «Незаконное использование воздушного пространства». Штраф — от 30 тысяч рублей, — добавила Евгения Жбирь.
Слава Степанов в разговоре с журналистом НГС отказался комментировать намерения прокуратуры.
Снимок новосибирского фотографа стал популярным на прошедших выходных. Также про фото шутили в выпуске «Вечернего Урганта» за 23 декабря. Ведущие предположили, что необычная форма катка перед театром может быть зашифрованным посланием WADA. Ранее этот кадр опубликовали в своих соцсетях Юрий Дудь и вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова — забавная приписка новосибирской чиновницы к изображению не понравилась общественникам, которые расценили её как мелкое хулиганство.