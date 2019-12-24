«Попросим явиться»: у прокуратуры возникли вопросы к Славе Степанову из-за фото новосибирского катка

Новосибирская транспортная прокуратура заинтересовалась снимком новогоднего катка в Театральном сквере, который фотограф Слава Степанов сделал с высоты.



— Славе Степанову мы позвоним и попросим явиться его в прокуратуру. Пока это в планах, — рассказала корреспонденту НГС представитель Новосибирской транспортной прокуратуры Евгения Жбирь.



По её словам, в рамках дачи объяснений будет установлено, есть ли у Славы Степанова разрешение на использование полёта — «получал ли он его в аэронавигации», а также есть ли у него план полёта и разрешение органов местного самоуправления.

