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Город Необычный каток у оперного

«Попросим явиться»: у прокуратуры возникли вопросы к Славе Степанову из-за фото новосибирского катка

Транспортная прокуратура хочет проверить документы фотографа

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Славе Степанову придётся показать разрешение на съёмку катка квадрокоптером

Славе Степанову придётся показать разрешение на съёмку катка квадрокоптером

Новосибирская транспортная прокуратура заинтересовалась снимком новогоднего катка в Театральном сквере, который фотограф Слава Степанов сделал с высоты. 

— Славе Степанову мы позвоним и попросим явиться его в прокуратуру. Пока это в планах, — рассказала корреспонденту НГС представитель Новосибирской транспортной прокуратуры Евгения Жбирь.

По её словам, в рамках дачи объяснений будет установлено, есть ли у Славы Степанова разрешение на использование полёта — «получал ли он его в аэронавигации», а также есть ли у него план полёта и разрешение органов местного самоуправления.

— Если он все эти документы нам предоставит, то вопрос о привлечении его к административной ответственности будет снят. Если нет — будет инициировано возбуждение административного производства по ч. 2 ст.11.4 КоАП РФ «Незаконное использование воздушного пространства». Штраф — от 30 тысяч рублей, — добавила Евгения Жбирь.

Слава Степанов в разговоре с журналистом НГС отказался комментировать намерения прокуратуры.

Снимок новосибирского фотографа стал популярным на прошедших выходных. Также про фото шутили в выпуске «Вечернего Урганта» за 23 декабря. Ведущие предположили, что необычная форма катка перед театром может быть зашифрованным посланием WADA. Ранее этот кадр опубликовали в своих соцсетях Юрий Дудь и вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова — забавная приписка новосибирской чиновницы к изображению не понравилась общественникам, которые расценили её как мелкое хулиганство.

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КОММЕНТАРИИ (54)

24 дек 2019 в 17:46

А к руководству города ? Нет вопросов у прокуратуры ?

Фото пользователя
24 дек 2019 в 17:43

И правильно. Нормальный у нас каток, а тех кто обсуждает это надо привлекать.

Гость
24 дек 2019 в 17:50

О, нашли крайнего! У мэрии вместо ракеты получился половой орган, Терешкова про это публично пошутила, а виноват оказался фотограф, который запечатлел этот каток!