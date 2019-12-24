Суд назначил наказание водителю троллейбуса, который уронил козырёк здания на двух коллег

Ограничение свободы, как уточнили в прокуратуре Кировского района, подразумевает обязанность осуждённого один раз в месяц отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции. А также запрет выезжать за пределы города и менять место жительства без согласия уголовно-исполнительной инспекции.

Вчера в Кировском районном суде прошли прения по делу Константина Бубенова. Гособвинитель попросила признать Константина Бубенова виновным в «причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей» (ч. 2 ст. 109 УК РФ) и приговорить его к двум годам ограничения свободы, рассказали корреспонденту НГС в прокуратуре Кировского района.

Сторона защиты просила суд о снисхождении и минимально возможном наказании для Константина Бубенова, поскольку он полностью признал вину, раскаялся и сделал для себя выводы, а кроме того, у него есть заболевания и несовершеннолетний ребёнок на иждивении.



В июле водитель троллейбуса Константин Бубёнов, возвращаясь в депо на Сибиряков-Гвардейцев, задел козырёк административного здания, под которым стояли сотрудницы Горэлектротранспорта. Одна из них погибла на месте, вторая попала в больницу с травмами. Недавно дочь погибшей сотрудницы депо отсудила у «Горэлектротранспорта» компенсацию морального вреда — 750 тысяч рублей.