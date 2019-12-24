Как продвигается следствие по делу убитой Натальи Устиновой и есть ли подозреваемые

С момента обнаружения тела Натальи Устиновой прошло почти три месяца, но убийцы до сих пор не задержаны.
— Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемых в совершении данного преступления, — кратко прокомментировали в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области.
По данным источника НГС, подозреваемые даже не установлены. Основной версией, по словам другого источника, остаётся убийство из-за денег, которые женщина планировала потратить на покупку новой машины.
Наталья Устинова исчезла 6 сентября, когда поехала покупать новую машину. 1 октября её тело обнаружили в Кировском районе на пустыре в районе улицы Бородина, рядом с которым она вышла из такси. Сразу после исчезновения было заведено уголовное дело по статье «Убийство».
НГС публиковал три версии возможных причин убийства Натальи Устиновой.
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