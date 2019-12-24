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Криминал Исчезновение Натальи Устиновой

Как продвигается следствие по делу убитой Натальи Устиновой и есть ли подозреваемые

Жительница Новосибирска пропала 6 сентября, а спустя три недели — 1 октября — нашли её тело

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Наталью Устинову — живой или мертвой — искали почти три недели

Наталью Устинову — живой или мертвой — искали почти три недели

С момента обнаружения тела Натальи Устиновой прошло почти три месяца, но убийцы до сих пор не задержаны.

— Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемых в совершении данного преступления, — кратко прокомментировали в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области.

По данным источника НГС, подозреваемые даже не установлены. Основной версией, по словам другого источника, остаётся убийство из-за денег, которые женщина планировала потратить на покупку новой машины.

Наталья Устинова исчезла 6 сентября, когда поехала покупать новую машину. 1 октября её тело обнаружили в Кировском районе на пустыре в районе улицы Бородина, рядом с которым она вышла из такси. Сразу после исчезновения было заведено уголовное дело по статье «Убийство».

НГС публиковал три версии возможных причин убийства Натальи Устиновой.

У вас есть важная информация по этому делу? Вам известны детали расследования? Свяжитесь с редакцией НГС (можно анонимно) по WhatsApp, Viber, Telegram на номер 8 982 781–74–07.

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Наталья Устиноваубийство
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КОММЕНТАРИИ (21)

Гость
24 дек 2019 в 16:43

Опять статья ни о чем. Где факты?

24 дек 2019 в 16:51

Сколько там на закон яровой было потрачено денег , а ведь согласно ему даже если кто воздух испортил сразу видно должно быть

Кромвель
24 дек 2019 в 16:43

Джокера они бы повязали за 24 часа, ага...