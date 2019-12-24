Как продвигается следствие по делу убитой Натальи Устиновой и есть ли подозреваемые

Наталью Устинову — живой или мертвой — искали почти три недели

С момента обнаружения тела Натальи Устиновой прошло почти три месяца, но убийцы до сих пор не задержаны.

— Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемых в совершении данного преступления, — кратко прокомментировали в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области.

По данным источника НГС, подозреваемые даже не установлены. Основной версией, по словам другого источника, остаётся убийство из-за денег, которые женщина планировала потратить на покупку новой машины.