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Губернатор Новосибирской области назвал главное достижение своей работы в уходящем году

Он рассказал о программе развития аэропорта Толмачёво

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Губернатор Андрей Травников рассказал о развитии аэропорта на итоговой пресс-конференции&nbsp;

Губернатор Андрей Травников рассказал о развитии аэропорта на итоговой пресс-конференции 

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал развитие аэропорта Толмачёво своим главным достижением в работе в этом году. 

— На самом деле, достижений много. Я, наверное, напомню об одной программе, которая приносит мне особое удовлетворение. Это программа развития аэроузла — аэропорта Толмачёво, — сообщил губернатор Новосибирской области на пресс-конференции по итогам года. — Очень много направлений, которые, казалось бы, между собой никаким образом не закреплены никакими соглашениями. Но получилась действительно скоординированная комплексная программа. 

Среди достижений по развитию Толмачёво он назвал предстоящие строительно-монтажные работы по реконструкции взлётно-посадочных полос, которого добивались почти 10 лет, работы на привокзальной площади, перспективу строительства нового терминала. Также Травников отметил строительство терминала по обработке и отправке почтовых отправлений, который должен быть построен к апрелю следующего года, запуск цеха бортового питания. Кроме того, отметил он, РЖД подтвердило готовность продлить железнодорожное сообщение до аэропорта, а Росавтодор начал разрабатывать документацию по реконструкции участка дороги Р254, соединяющий Северный обход с Толмачёво. 

— И самое главное, есть эффект. Если при очередном полёте на самолёте возьмете бортовой журнал, бортовые журналы разных авиакомпаний, откроете там в конце карту рабочей сети, вам станет понятно, кто исполняет поручение президента по развитию межрегиональных авиаперевозок в обход московского авиационного узла. Аэропорт сегодня по количеству пассажиропотока четвертый в стране после Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. А по количеству пересадочных возможностей для трансферных пассажиров — второй в стране после московского авиаузла, — подчеркнул губернатор.

В начале декабря председатель российского правительства Дмитрий Медведев выделил грант Новосибирской области за эффективную деятельность губернатора.

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аэропорт Толмачёвогубернатор Новосибирской области
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КОММЕНТАРИИ (26)

Кеша
24 дек 2019 в 15:24

Совершенно нет никаких достижений почти за 2,5 года работы у нынешнего губернатора.

Штурман
24 дек 2019 в 15:22

Готовит запасной аэродром?

Царь просто Царь
24 дек 2019 в 15:25

сорри .."моя , твоя не понимает"... что значит достижения то когда ?
- ВПП строить будет министерство обороны , как я читал , на их деньги
- Толмачево вообще частная лавочка , как и домодедово и прочие переименованные аэропорты , новые имена которых в СМИ даже и не пишут (зачем заморачивались тогда ?? )
В чем твоя работа коллега ? в надписи "согласовано" в правом верхнем углу бумажки ??
Для области что сделано ? для деревень , для сёл , для райцентров ...?? или сам признался - ничего !