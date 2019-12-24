Губернатор Новосибирской области назвал главное достижение своей работы в уходящем году

— На самом деле, достижений много. Я, наверное, напомню об одной программе, которая приносит мне особое удовлетворение. Это программа развития аэроузла — аэропорта Толмачёво, — сообщил губернатор Новосибирской области на пресс-конференции по итогам года. — Очень много направлений, которые, казалось бы, между собой никаким образом не закреплены никакими соглашениями. Но получилась действительно скоординированная комплексная программа.

Среди достижений по развитию Толмачёво он назвал предстоящие строительно-монтажные работы по реконструкции взлётно-посадочных полос, которого добивались почти 10 лет, работы на привокзальной площади, перспективу строительства нового терминала. Также Травников отметил строительство терминала по обработке и отправке почтовых отправлений, который должен быть построен к апрелю следующего года, запуск цеха бортового питания. Кроме того, отметил он, РЖД подтвердило готовность продлить железнодорожное сообщение до аэропорта, а Росавтодор начал разрабатывать документацию по реконструкции участка дороги Р254, соединяющий Северный обход с Толмачёво.

— И самое главное, есть эффект. Если при очередном полёте на самолёте возьмете бортовой журнал, бортовые журналы разных авиакомпаний, откроете там в конце карту рабочей сети, вам станет понятно, кто исполняет поручение президента по развитию межрегиональных авиаперевозок в обход московского авиационного узла. Аэропорт сегодня по количеству пассажиропотока четвертый в стране после Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. А по количеству пересадочных возможностей для трансферных пассажиров — второй в стране после московского авиаузла, — подчеркнул губернатор.