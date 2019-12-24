Скорая помощь попала в ДТП с такси возле сквера Славы

На Станиславского собрался небольшой паровозик из машин, в числе которых оказалась и скорая помощь

По информации паблика, ДТП случилось на улице Станиславского перед поворотом на Плахотного. В машину скорой помощи с включенными проблесковыми маячками и сиреной врезался седан KIA Rio с логотипом Uber, а в него следом въехала Toyota Camry. Также «АСТ-54» со ссылкой на своего подписчика сообщает, что попавшая в аварию скорая помощь везла роженицу.

Фотографии с места аварии появились в сообществе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте».

В ночь на вторник, 24 декабря, экипаж скорой помощи попал в ДТП возле сквера Славы в Ленинском районе Новосибирска.

— В данном ДТП никто не пострадал, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды городской Госавтоинспекции Владислав Савченков, добавив, что это происшествие оформили как аварию с материальным ущербом.

Главный врач Новосибирской станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова в свою очередь пояснила, что у неё пока нет информации об этом ДТП. Также корреспондент НГС направила запрос в пресс-службу Uber с просьбой прокомментировать ситуацию.



Вы стали очевидцем этого происшествия? Вам известны подробности? Свяжитесь с редакцией НГС через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, а также через почту news@ngs.ru или кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.