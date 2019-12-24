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Происшествия

Скорая помощь попала в ДТП с такси возле сквера Славы

В жёсткой аварии никто не пострадал

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На Станиславского собрался небольшой паровозик из машин, в числе которых оказалась и скорая помощь

На Станиславского собрался небольшой паровозик из машин, в числе которых оказалась и скорая помощь

В ночь на вторник, 24 декабря, экипаж скорой помощи попал в ДТП возле сквера Славы в Ленинском районе Новосибирска.

Фотографии с места аварии появились в сообществе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте».

По информации паблика, ДТП случилось на улице Станиславского перед поворотом на Плахотного. В машину скорой помощи с включенными проблесковыми маячками и сиреной врезался седан KIA Rio с логотипом Uber, а в него следом въехала Toyota Camry. Также «АСТ-54» со ссылкой на своего подписчика сообщает, что попавшая в аварию скорая помощь везла роженицу.

— В данном ДТП никто не пострадал, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды городской Госавтоинспекции Владислав Савченков, добавив, что это происшествие оформили как аварию с материальным ущербом.

Главный врач Новосибирской станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова в свою очередь пояснила, что у неё пока нет информации об этом ДТП. Также корреспондент НГС направила запрос в пресс-службу Uber с просьбой прокомментировать ситуацию.

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В конце октября автомобиль скорой помощи попал в ДТП на перекрёстке улиц Титова и Серафимовича, когда вёз пациента в больницу № 34.

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ДТП со скорой помощью
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КОММЕНТАРИИ (10)

Гость
24 дек 2019 в 15:08

Посмотрел фото, достаточно было увидеть такси Убер.

Serg
24 дек 2019 в 15:23

пытались за скорой пристроиться, чтобы пробку поперек всех объехать, и жались к впереди едущему заду, чтобы другие не вклинились?

Фото пользователя
24 дек 2019 в 15:16

Такое такси нам не нужно...