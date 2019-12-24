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«200 аварий по городу»: Новосибирск сковали пробки из-за сильного снегопада и ветра

В обед город встал в 8-балльные пробки

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Из-за снегопада снизилась видимость на дороге

Из-за снегопада снизилась видимость на дороге

Новосибирск из-за снегопада и сильного ветра сковали пробки. Водители стали чаще попадать в ДТП.

— Наблюдается рост ДТП, но все они с материальным ущербом. Сегодня зафиксировано только одно ДТП с пострадавшим — наезд на пешехода, который получил незначительные травмы. Обычно в это время мы фиксируем 120–150, максимум 170 заявок о ДТП, на данный момент более 200 заявок, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

НГС начинает онлайн-репортаж с заметённых улиц Новосибирска.

Если вы стоите в пробке, ваш двор из-за снега стал непроходим или вы стали свидетелем ДТП, присылайте фото и видео в редакцию НГС через WhatsApp или Telegram по номеру 8 923 157–00–00.

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КОММЕНТАРИИ (5)

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24 дек 2019 в 13:52

В обед все должны быть на работе, а ехать в ТЦ закупаться продуктами на НГ.

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24 дек 2019 в 13:55

Электорат попёрся по гиперам закупать дезодоранты на 20 рублей дешевле и алкоголь (который можно купить в ближайшей горожанке легко и даже в Ярче. Ну пусть дороже на 100 рублей))) А умишка-то не хватает понять, что бензина будет сожжено на лишние пару тысяч)

с богаткова
24 дек 2019 в 13:53

Статью за тунеядство давно пора ввести, тогда праздно шатающихся по городу в рабочее время можно было бы привлекать к ответственности.