«200 аварий по городу»: Новосибирск сковали пробки из-за сильного снегопада и ветра

Новосибирск из-за снегопада и сильного ветра сковали пробки. Водители стали чаще попадать в ДТП.

— Наблюдается рост ДТП, но все они с материальным ущербом. Сегодня зафиксировано только одно ДТП с пострадавшим — наезд на пешехода, который получил незначительные травмы. Обычно в это время мы фиксируем 120–150, максимум 170 заявок о ДТП, на данный момент более 200 заявок, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

НГС начинает онлайн-репортаж с заметённых улиц Новосибирска.

Если вы стоите в пробке, ваш двор из-за снега стал непроходим или вы стали свидетелем ДТП, присылайте фото и видео в редакцию НГС через WhatsApp или Telegram по номеру 8 923 157–00–00.

