С новосибирской учительницы сняли обвинения в избиении четвероклассника

— Прекратили административное производство в связи с отсутствием состава административного правонарушения. То есть Круглова полностью реабилитирована. Экспертиза показала, что синяки в районе локтя у ребёнка — следы от пальцев рук, и появиться могли на физкультуре от детей, но не от ударов спиной о парту, как описывала мать ребёнка, — сообщила корреспонденту НГС юрист Яна Мигачёва, которая защищала в суде преподавателя.

В суд на учительницу подала мать школьника Евгения Ш., утверждавшая, что преподаватель била её сына Матвея спиной о парту и прыгала на нём . Конфликт произошел ещё в апреле.

Сегодня, 24 декабря, в Новосибирске мировой судья Кировского района прекратил дело против учительницы лицея № 176 Натальи Кругловой. Женщину обвиняли в избиении четвероклассника.

По словам Мигачёвой, сегодня суд огласил резолютивную часть решения. Мотивировочная часть появится 30 или 31 декабря.



Корреспондент НГС позвонил Евгении Ш., чтобы выяснить, будет ли она подавать на апелляцию, но женщина не стала разговаривать и сразу положила трубку.



На прошлой неделе в связи с произошедшими событиями лицей № 176 проверяла комиссия областного министерства образования, но каких-либо нарушений в учебном заведении обнаружено не было.



Ранее НГС рассказывал, что на неадекватное поведение Матвея родители других детей жалуются уже не один год. В начале 2017 года, когда мальчик еще был первоклассником, НГС уже рассказывал об этой проблеме. Тогда ребёнок пугал всех драками и неожиданными нападениями с ножницами.



За несколько лет до этого — весной 2013 года — состоялся суд из-за синяков и следов ожога на теле четырехлетнего мальчика. Ребёнка тогда отдали в приют, его мать Евгению Ш. лишили родительских прав, а опекунство временно передали бабушке. Мать мальчика тогда ещё комментировала ситуацию и объяснила ссадины ребёнка неудачной погоней за котом.