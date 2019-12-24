Травников объяснил, почему не делает 31 декабря выходным днём — пораньше он отпустит только женщин

Андрей Травников уверен, что 31 декабря будет хорошая работоспособность Фото: Ольга Бурлакова

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что не отменит рабочий день 31 декабря — его подчинённым нужно будет переделать много дел, а объявить выходной для всего региона у него нет полномочий. При этом он пообещал в этот день отпустить по раньше женщин. — Я, конечно, наблюдаю за всей этой волной популизма, которая прокатилась по всей стране. Наверное, нужно открыть глаза жителям, в том числе и Новосибирской области. Ни губернатор какого-то соседнего региона, ни мэр Бердска не может объявить 31 декабря выходным днем для всех жителей города Бердска ( мэр Бердска Евгений Шестернин перенёс рабочий день в администрации с 31 на 28 декабря — прим.ред). Он мог объявить выходной для своих коллег-чиновников, — сказал во время пресс-конференции с журналистами Андрей Травников.

Точно также и я. Я могу объявить 31 декабря для сотрудников администрации губернатора, правительства региона. Андрей Травников. губернатор НСО

— Но объявить 31 декабря выходным днем для каждого жителя региона не может ни один губернатор в Российской Федерации. Это полномочия государственной думы РФ и правительства РФ. Понимаю, что 31 декабря действительно особенный день, напряженный день. Единственное, что я мог сделать, — обратиться к своим коллегам — руководителям разных уровней, разных принадлежностей, у кого есть такая возможность. Действительно было бы правильно, сделать короткий или сокращенный день. Что касается моих коллег, администрации, правительства, у нас нет такой возможности. Я не скрою, я постараюсь, по крайней мере, женщин отпустить пораньше 31 декабря. Но полностью сделать 31 декабря выходным днем просто нет такой возможности, потому что в завершении года огромная работа по приемке работ по национальным проектам, и не меньше работы по созданию условий по реализации нацпроектов в 2020 году, — рассказал Травников. Губернатор отметил, что за последние две недели они провели несколько внеплановых заседаний правительства, чтобы принять все документы, чтобы после праздников приступить к конкурсным процедурам.