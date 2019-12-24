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Травников объяснил, почему не делает 31 декабря выходным днём — пораньше он отпустит только женщин

Губернатор НСО подчеркнул, что в последний день года у чиновников будет много работы

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Андрей Травников уверен, что 31 декабря будет хорошая работоспособность

Андрей Травников уверен, что 31 декабря будет хорошая работоспособность

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что не отменит рабочий день 31 декабря — его подчинённым нужно будет переделать много дел, а объявить выходной для всего региона у него нет полномочий. При этом он пообещал в этот день отпустить по раньше женщин.

— Я, конечно, наблюдаю за всей этой волной популизма, которая прокатилась по всей стране. Наверное, нужно открыть глаза жителям, в том числе и Новосибирской области. Ни губернатор какого-то соседнего региона, ни мэр Бердска не может объявить 31 декабря выходным днем для всех жителей города Бердска ( мэр Бердска Евгений Шестернин перенёс рабочий день в администрации с 31 на 28 декабря — прим.ред). Он мог объявить выходной для своих коллег-чиновников, — сказал во время пресс-конференции с журналистами Андрей Травников.

Точно также и я. Я могу объявить 31 декабря для сотрудников администрации губернатора, правительства региона.

Андрей Травников. губернатор НСО

— Но объявить 31 декабря выходным днем для каждого жителя региона не может ни один губернатор в Российской Федерации. Это полномочия государственной думы РФ и правительства РФ. Понимаю, что 31 декабря действительно особенный день, напряженный день. Единственное, что я мог сделать, — обратиться к своим коллегам — руководителям разных уровней, разных принадлежностей, у кого есть такая возможность. Действительно было бы правильно, сделать короткий или сокращенный день. Что касается моих коллег, администрации, правительства, у нас нет такой возможности. Я не скрою, я постараюсь, по крайней мере, женщин отпустить пораньше 31 декабря. Но полностью сделать 31 декабря выходным днем просто нет такой возможности, потому что в завершении года огромная работа по приемке работ по национальным проектам, и не меньше работы по созданию условий по реализации нацпроектов в 2020 году, — рассказал Травников.

Губернатор отметил, что за последние две недели они провели несколько внеплановых заседаний правительства, чтобы принять все документы, чтобы после праздников приступить к конкурсным процедурам.

По словам губернатора, в последние дни его подчиненные будут много трудиться.

— Как я им в шутку рассказываю. Мое жизненное наблюдение. Не знаю, как у вас, а мое наблюдение подтверждается уже многими годами. В каждом году есть два дня, когда тебе удается сделать наибольшее количество дел, когда наибольшая работоспособность. Это 31 декабря и последний день перед отпуском, — заключил Травников.

О том, что Травников не может официально сделать 31 декабря выходным днём, он говорил ещё в начале декабря. Однако он добавил, что руководители могут отпустить своих подчиненных домой пораньше, либо разрешить им вовсе не выходить на работу. 

Как решают вопрос о 31 декабря в разных частях страны, мы рассказывали в этом материале.

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КОММЕНТАРИИ (21)

24 дек 2019 в 13:51

В чем проблема все сделать до 31 декабря? Ну дурь же работать в этот день, и все это понимают...
В общем допускаю что кое кому надо рейтинг поднять и он объявит 31 декабря выходным для всех.

Царь просто Царь
24 дек 2019 в 13:51

У меня только один вопрос к варягу - если более чем у 30 регионов 31.12 - выходной день по указу моих местячковых коллег с соседних волостей включая Томскую губернию....то что это значит :
- они превышают свои полномочия
- варяг НЕ дорабатывает
??
загадка ....

дрю шойлас вихтенвальдт
24 дек 2019 в 13:55

"наблюдаю за всей этой волной популизма, которая прокатилась по всей стране"

- странные представления у губернатора о популизме. Что тут, интересно, популистского?

Сделать 31-е декабря выходным - это требование элементарного здравого смысла.
1. Это самый народный и настоящий праздник, никакого официоза.
2. Это единственный светский праздник в году, который начинается ночью. НОЧЬЮ, КАРЛ!

Именно по этим двум причинам нет ничего логичнее, чем сделать 31-е праздничным днем. И что до сих пор до властей это не дошло - это какое-то загадочное, необъяснимое проклятие просто.