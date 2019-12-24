Находчивые сообщники подожгли уже сгоревший автокран и попытались получить страховку в 90 миллионов

В Новосибирской области закончилось расследование уголовного дела о попытке обмануть страховщиков с помощью сгоревшего автокрана — под суд пойдут четверо сообщников.
— По версии следствия, участники организованной группы приобрели сгоревший в Республике Башкортостан и не подлежащий восстановлению автокран «Либхер» за 100 тысяч рублей, транспортировали его в рабочий посёлок Коченёво. Один из участников за взятку сотруднику ГИБДД в размере 50 тысяч рублей поставил его на учёт как исправный, после чего обратился в САО «ВСК» с заявлением о заключении договора страхования, — описали ситуацию в прокуратуре Новосибирской области.
После этого, по данным региональной прокуратуры, сообщники переставили номера сгоревшего автокрана на другой, похожий на него, но исправный. Этот кран они предоставили для осмотра страховому агенту. В итоге неосведомлённый сотрудник страховой компании заключил договор страхования.
В дальнейшем, считают следователи, сообщники подожгли автокран, который до этого уже сгорел.
— Выдавая эти события за страховой случай, они сообщили об этом в страховую организацию, пытаясь получить страховую выплату в сумме 90 миллионов рублей. Однако сотрудники страховой компании обнаружили обман и обратились в правоохранительные органы, — передали в прокуратуре Новосибирской области.
Всего, по информации облпрокуратуры, в состав организованной группы входили шестеро человек. Следователям удалось установить личности пятерых. Один из них находится в федеральном розыске. Ещё четверо теперь пойдут под суд по обвинению в «покушении на мошенничество в сфере страхования организованной группой в особо крупном размере» (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ). Заместитель прокурора области Микаил Аскеров уже утвердил обвинительное заключение по этому уголовному делу. Рассмотрит его Центральный районный суд Новосибирска.
Также, по версии следствия, в организованную группу входил и сотрудник страховой компании, но кто именно, выяснить не удалось.
НГС отправил запрос в страховую компанию за комментарием по ситуации.
Ранее в Центральном районном суде Новосибирска огласили приговор двум бизнесменам, которые инсценировали кражу обуви со склада ради страховки в 200 миллионов рублей.