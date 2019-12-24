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Криминал

Находчивые сообщники подожгли уже сгоревший автокран и попытались получить страховку в 90 миллионов

Но в страховой компании их раскусили

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Стоимость некоторых автокранов&nbsp;«Либхер» может превышать 300 миллионов рублей

Стоимость некоторых автокранов «Либхер» может превышать 300 миллионов рублей

В Новосибирской области закончилось расследование уголовного дела о попытке обмануть страховщиков с помощью сгоревшего автокрана — под суд пойдут четверо сообщников.

— По версии следствия, участники организованной группы приобрели сгоревший в Республике Башкортостан и не подлежащий восстановлению автокран «Либхер» за 100 тысяч рублей, транспортировали его в рабочий посёлок Коченёво. Один из участников за взятку сотруднику ГИБДД в размере 50 тысяч рублей поставил его на учёт как исправный, после чего обратился в САО «ВСК» с заявлением о заключении договора страхования, — описали ситуацию в прокуратуре Новосибирской области.

После этого, по данным региональной прокуратуры, сообщники переставили номера сгоревшего автокрана на другой, похожий на него, но исправный. Этот кран они предоставили для осмотра страховому агенту. В итоге неосведомлённый сотрудник страховой компании заключил договор страхования.

В дальнейшем, считают следователи, сообщники подожгли автокран, который до этого уже сгорел. 

— Выдавая эти события за страховой случай, они сообщили об этом в страховую организацию, пытаясь получить страховую выплату в сумме 90 миллионов рублей. Однако сотрудники страховой компании обнаружили обман и обратились в правоохранительные органы, — передали в прокуратуре Новосибирской области.

Всего, по информации облпрокуратуры, в состав организованной группы входили шестеро человек. Следователям удалось установить личности пятерых. Один из них находится в федеральном розыске. Ещё четверо теперь пойдут под суд по обвинению в «покушении на мошенничество в сфере страхования организованной группой в особо крупном размере» (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ). Заместитель прокурора области Микаил Аскеров уже утвердил обвинительное заключение по этому уголовному делу. Рассмотрит его Центральный районный суд Новосибирска.

Также, по версии следствия, в организованную группу входил и сотрудник страховой компании, но кто именно, выяснить не удалось.

НГС отправил запрос в страховую компанию за комментарием по ситуации.

Ранее в Центральном районном суде Новосибирска огласили приговор двум бизнесменам, которые инсценировали кражу обуви со склада ради страховки в 200 миллионов рублей.

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покушение на мошенничество
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КОММЕНТАРИИ (5)

Фото пользователя
24 дек 2019 в 13:28

Работать честно практически негде, вот и нарушают безобразия...

с богаткова
24 дек 2019 в 13:19

Не очень предприимчивые раз попались.

Фото пользователя
24 дек 2019 в 13:19

Посадить их всех, чтобы другим урок был, что не надо обманывать страховую.