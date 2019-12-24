Находчивые сообщники подожгли уже сгоревший автокран и попытались получить страховку в 90 миллионов

— По версии следствия, участники организованной группы приобрели сгоревший в Республике Башкортостан и не подлежащий восстановлению автокран «Либхер» за 100 тысяч рублей, транспортировали его в рабочий посёлок Коченёво. Один из участников за взятку сотруднику ГИБДД в размере 50 тысяч рублей поставил его на учёт как исправный, после чего обратился в САО «ВСК» с заявлением о заключении договора страхования, — описали ситуацию в прокуратуре Новосибирской области.

В Новосибирской области закончилось расследование уголовного дела о попытке обмануть страховщиков с помощью сгоревшего автокрана — под суд пойдут четверо сообщников.

После этого, по данным региональной прокуратуры, сообщники переставили номера сгоревшего автокрана на другой, похожий на него, но исправный. Этот кран они предоставили для осмотра страховому агенту. В итоге неосведомлённый сотрудник страховой компании заключил договор страхования.

В дальнейшем, считают следователи, сообщники подожгли автокран, который до этого уже сгорел.



— Выдавая эти события за страховой случай, они сообщили об этом в страховую организацию, пытаясь получить страховую выплату в сумме 90 миллионов рублей. Однако сотрудники страховой компании обнаружили обман и обратились в правоохранительные органы, — передали в прокуратуре Новосибирской области.



Всего, по информации облпрокуратуры, в состав организованной группы входили шестеро человек. Следователям удалось установить личности пятерых. Один из них находится в федеральном розыске. Ещё четверо теперь пойдут под суд по обвинению в «покушении на мошенничество в сфере страхования организованной группой в особо крупном размере» (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ). Заместитель прокурора области Микаил Аскеров уже утвердил обвинительное заключение по этому уголовному делу. Рассмотрит его Центральный районный суд Новосибирска.