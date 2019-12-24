Рядом с дорогами на Родниках в землю вкопали железные столбы и перегородили дорожные знаки

Такие столбы установлены возле пешеходных переходов и перекрывают знаки 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход». На самих столбах никаких других знаков нет и при подъезде к переходу можно не увидеть загороженный предупреждающий знак, при этом «зебра» на асфальте в зимних условиях практически неразличима.

Подобные металлические сооружения можно увидеть на улице Тюленина в районе домов 4 и 10, на кольце Мясниковой-Курчатова, и даже на новейшей магистрали — улице Георгия Колонды.

НГС отправил письмо в мэрию Новосибирска с вопросами о том, для чего предназначены эти опоры, установлены ли они по всем правилам, будут ли их переделывать и кто является подрядчиком.

Ранее мы неоднократно рассказывали о проблемах с обзорностью дорожных знаков и светофоров в Новосибирске, в частности о вазонах, которые на Красном проспекте перекрыли вид на несколько знаков.