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Рядом с дорогами на Родниках в землю вкопали железные столбы и перегородили дорожные знаки

На нескольких улицах перекрыт обзор знаков «Пешеходный переход»

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Загороженный знак на Тюленина, 4

Загороженный знак на Тюленина, 4

В Новосибирске на дорогах в микрорайоне Родники появились металлические опоры, которые загородили знаки дорожного движения. 

Такие столбы установлены возле пешеходных переходов и перекрывают знаки 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход». На самих столбах никаких других знаков нет и при подъезде к переходу можно не увидеть загороженный предупреждающий знак, при этом «зебра» на асфальте в зимних условиях практически неразличима.

Загороженный знак на Георгия Колонды

Загороженный знак на Георгия Колонды

Подобные металлические сооружения можно увидеть на улице Тюленина в районе домов 4 и 10, на кольце Мясниковой-Курчатова, и даже на новейшей магистрали — улице Георгия Колонды. 

НГС отправил письмо в мэрию Новосибирска с вопросами о том, для чего предназначены эти опоры, установлены ли они по всем правилам, будут ли их переделывать и кто является подрядчиком. 

Ранее мы неоднократно рассказывали о проблемах с обзорностью дорожных знаков и светофоров в Новосибирске, в частности о вазонах, которые на Красном проспекте перекрыли вид на несколько знаков. 

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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Дорожные знакиПешеходный переход
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КОММЕНТАРИИ (17)

с богаткова
24 дек 2019 в 15:52

Неудивительно для Родников. Экономия боком выходит, надо в нормальном месте покупать квартиру.

Фото пользователя
24 дек 2019 в 15:52

На Родниках вообще никакой инфраструктуры нет

Гость
24 дек 2019 в 16:04

Я так понял, что на дежурство заступил модератор, который пишет под никами Король и с богаткова.А иначе как объяснить, что удаляют все комменты на их ветке, где хоть чуть- чуть есть против них.