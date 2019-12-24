Как правильно выбрать красную икру: бросить в горячую воду и еще 8 советов от экспертов

Чтобы узнать, натуральную ли икру вы купили, нужно бросить икринки в горячую воду

— Икра лососёвых пород рыб, таких как горбуша, кета, нерка, семга, форель — весьма ценный пищевой продукт. Красная икра является источником легкоусвояемых белков, она богата йодом, кальцием, фосфором, железом, витаминами А, D, Е, группы В, фолиевой кислотой, содержит полиненасыщенные жирные кислоты, — рассказали в Роспотребнадзоре.

В Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области посоветовали, как правильно выбрать красную икру для новогоднего стола.

На что рекомендуют обратить внимание специалисты при выборе этого продукта? Перечислим несколько правил:

у натуральных икринок есть ядро, а искусственные икринки однородны;



натуральные икринки лопаются при слабом нажатии, оболочка искусственных икринок более жесткая;



если положить икру в горячую воду, натуральная икра немного побелеет и опустится на дно, а искусственная растворится, окрасив воду.



Хранить икру нужно в холодильнике при температуре, которая указана на упаковке. В открытой жестяной банке икру оставлять не стоит, лучше переложить её в чистую и сухую стеклянную ёмкость. После вскрытия икру нужно съесть в течение трех суток, отмечают в Роспотребнадзоре.

Ранее эксперты компании «2ГИС» выяснили, что перед Новым годом в Новосибирске подешевели мандарины. Их средняя стоимость снизилась на 24% по сравнению с октябрём.