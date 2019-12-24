Как правильно выбрать красную икру: бросить в горячую воду и еще 8 советов от экспертов

В Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области посоветовали, как правильно выбрать красную икру для новогоднего стола.
— Икра лососёвых пород рыб, таких как горбуша, кета, нерка, семга, форель — весьма ценный пищевой продукт. Красная икра является источником легкоусвояемых белков, она богата йодом, кальцием, фосфором, железом, витаминами А, D, Е, группы В, фолиевой кислотой, содержит полиненасыщенные жирные кислоты, — рассказали в Роспотребнадзоре.
На что рекомендуют обратить внимание специалисты при выборе этого продукта? Перечислим несколько правил:
- не приобретайте красную икру с рук и в местах несанкционированной торговли;
- внимательно прочитайте этикету, на ней должны быть написаны название рыбы, из которой изъята икра, дата изготовления и дата фасовки;
- маркировка на жестяной банке обязательно должна содержать дату изготовления продукта, слово «ИКРА», номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности «Р». Обратите внимание, что надпись должна быть «выбита» изнутри;
- не покупайте икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин). Раньше её применяли в качестве консерванта, но с 2008 года она запрещена, так как при разложении в кислой среде желудка из уротропина выделяются ядовитые токсические вещества (формальдегиды). Разрешёнными консервантами для икры остаются Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212 и Е-213;
- крышка банки не должна проминаться и не должна быть вздутой. Икра должна заполнять баночку полностью;
- икринки в натуральном продукте мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные, у них нет плёнок и трещинок. Если икра истекает соком, а икринки — «сдувшиеся», вероятно, икру уже размораживали;
- у натуральных икринок есть ядро, а искусственные икринки однородны;
- натуральные икринки лопаются при слабом нажатии, оболочка искусственных икринок более жесткая;
- если положить икру в горячую воду, натуральная икра немного побелеет и опустится на дно, а искусственная растворится, окрасив воду.
Хранить икру нужно в холодильнике при температуре, которая указана на упаковке. В открытой жестяной банке икру оставлять не стоит, лучше переложить её в чистую и сухую стеклянную ёмкость. После вскрытия икру нужно съесть в течение трех суток, отмечают в Роспотребнадзоре.
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